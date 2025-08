A- A+

OURO MACIÇO Roraima: PRF apreende 103 quilos de ouro avaliados em mais de R$ 60 milhões; carga estava em Hilux Essa é a maior apreensão de ouro já feita pela PRF no Brasil

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 barras de ouro maciço, totalizando 103 quilos, em Boa Vista, no estado de Roraima.

A apreensão aconteceu na tarde de segunda-feira (4), por volta do meio-dia (horário local), na BR-401, durante fiscalização na altura da Ponte dos Macuxis.

Segundo a PRF, o valor do montante apreendido pode ultrapassar R$ 60 milhões, de acordo com a cotação atual do metal feita pelo Banco Central.

Essa é a maior apreensão de ouro já feita pela PRF no Brasil.

Os agentes abordaram o carro modelo Hilux, que era conduzido por um homem de 30 anos. Ele não tinha o carro registrado em seu nome e foi identificado pelo g1 Roraima como o empresário Bruno Mendes de Jesus.

Durante depoimento à PF, Bruno ficou calado. No veículo também estavam a esposa do empresário, de 32 anos, uma filha do casal, de apenas nove meses.

As barras de ouro foram encontradas em compartimentos ocultos do veículo.

"A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, destino e propriedade do material", afirmou comunicado da PRF em Roraima.

O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação, ainda segundo o g1 Roraima.

Os policiais suspeitam que o ouro saiu de Rondônia e deveria ser levado para a Venezuela ou para a Guiana.

