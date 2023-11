A- A+

Pele Rosácea: por que o problema de pele aumenta com o calor? Condição dermatológica é caracterizada por uma inflamação crônica da pele do rosto

No verão — ou no atual “primaverão” —, o corpo sua, os lábios desidratam, mas quem tem rosácea pode dizer realmente que sente na pele os efeitos do tempo rigoroso. O calor exagerado costuma maltratar quem sofre dessa inflamação crônica, que costuma ser confundida com a acne simples. A rosácea, no entanto, começa com vermelhidão na parte central do rosto e dilatação dos vasos. Com o tempo, surgem também pápulas, que são lesões avermelhadas e elevadas.





Algumas pessoas relatam queimação e coceira na área atingida, mas a dermatologista Márcia Pontes Fajardo, da Sociedade Brasileira de Laser, diz que esta característica não é tão comum. A causa da rosácea é desconhecida, embora alguns fatores possam desencadear a inflamação na pele, como alterações hormonais na gravidez e exposição excessiva ao Sol. Ainda assim, não há um agente que possa ser eliminado.

Segundo a Rede D'Or São Luiz, alguns alimentos e outras ações ao longo do dia podem piorar os sintomas, como:

bebidas quentes;

queijo;

cafeína;

alimentos picantes;

álcool;

exercícios aeróbicos.

A inflamação é controlada com tratamento, e pode voltar a aparecer, precisando ser acompanhada constantemente.

O que é rosácea?

De acordo com a Rede D'Or, a rosácea é uma condição dermatológica caracterizada por uma inflamação crônica da pele do rosto, mas que pode aparecer no queixo, nas bochechas, no nariz e na testa.

A condição acontece mais em mulheres, mas também pode afetar homens (que geralmente desenvolvem as formas mais graves). Pessoas de pele negra também podem ter rosácea, mas essa é uma condição mais rara.

A maioria dos pacientes é mulher com mais de 30 anos. Quando os homens têm rosácea, no entanto, os casos costumam ser mais graves. Em estágios avançados da inflamação, principalmente nos pacientes do sexo masculino, ela pode evoluir para rinofima — aspecto de aumento do volume do nariz, com poros abertos — ou podem aparecer pústulas — inflamações na pele com pus que lembram espinhas.

Além do calor exagerado, o sol e alguns alimentos, como café, bebidas alcoólicas e condimentos, como picles e pimenta, podem desencadear a rosácea. Em alguns casos, eles também são responsáveis pela sensação de coceira no rosto.

Para controlar os casos de inflamação avançada, alguns dermatologistas receitam um antibiótico via oral, associado a produtos para serem usados diretamente na pele, como substâncias calmantes que melhoram a vermelhidão. Há também sabonetes antibactericidas, hidratantes e ácidos que podem ser associados ao tratamento, sempre sob recomendação médica. O indispensável, no entanto, é o protetor solar para evitar manchas.

— Muitos pacientes têm resistência a cuidar, porque acham que têm acne e preferem não hidratar a pele. Eles acreditam que se usarem hidratante vão piorar a vermelhidão — explica Márcia.

Para evitar que a rosácea volte a se manifestar, ela recomenda que os pacientes continuem o tratamento com o dermatologista, mesmo depois que a inflamação estiver controlada.



Outras medidas também são indicadas por especialistas, como:



Protetor solar - Foto: @sergio_pulp/Freepik

Evitar exposição ao sol e mudanças bruscas de temperatura.

Não tomar banho ou lavar o rosto com água muito quente.

Procurar relacionar os alimentos ingeridos e o uso de cosméticos com os episódios de rosácea.

Incluir protetor solar na rotina diária.

