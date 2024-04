Roseana Murray: ''Ela não se rendeu'', diz filho de escritora atacada por pitbulls em Saquarema

A- A+

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, já conversa com filhos e netos e está "bem humorada", segundo publicou seu filho Guga Murray nas redes sociais, nesta terça-feira (9). O músico descreveu também a reação da mãe ao saber que tinha perdido o braço após ser atacada por três cães da raça pitbull durante uma caminhada em Saquarema.

"O braço se foi e, ao tomar real conhecimento da situação ontem, ela reagiu da seguinte forma: ' — paciência, vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda'. Ela está inteira por dentro, milagrosamente", escreveu Guga Murray no Facebook.

Ainda segundo ele, Roseana "lutou com a força de titã contra 3 bestas assassinas e venceu. Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida".

"Conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível e com a força de viver de 10 gigantes. Sabemos que não será fácil. Sabemos dos riscos que ela ainda está correndo, mas temos muita fé que ela irá superar", descreveu ele ainda na publicação.

A escritora está se recuperando bem, conversa, come, está lúcida e faz planos, com projetos na literatura. As informações foram dadas por outro filho de Roseana, André Murray. Nesta terça-feira, ela segue em estado estável, segundo nota enviada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta manhã. A escritora está internada no Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, desde a última sexta-feira, dia do ataque.

Roseana foi ferida após os três cães saírem da casa dos donos, em Saquarema, cidade na Região dos Lagos onde mora. Dada a gravidade do caso, a escritora foi levada para o hospital de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e passou por diversos procedimentos cirúrgicos. Ela perdeu um braço e uma orelha.

— Está se recuperando muito bem. Eu acho, sou leigo, mas eu acho que está até mais rápido do que poderia. A equipe aqui é fantástica, a gente se sente muito acolhido, muito bem mesmo. Então, dentro desse momento difícil, eu só posso dizer que está tudo correndo da melhor maneira possível. Agradeço essa enorme corrente de amor que a gente está recebendo aqui. Por favor, continuem a mandar essa energia positiva para a gente — disse André.

O filho da escritora conta um pouco sobre o processo de recuperação. Com mais de 100 livros publicados — com destaque para o público infantojuvenil, em que a obra "Jardins", em 2002, rendeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil — já planeja os próximos projetos.

— Está conversando, está comendo, está lúcida, está com projeto pra daqui para frente. Não está pensando no que aconteceu, está pensando no que vai acontecer. Como que ela vai continuar tocando a vida e os projetos dela como escritora, que são maravilhosos — diz André, que finaliza: — É uma guerreira.

No último domingo, a Justiça manteve a prisão dos donos dos três cães da raça pitbull. Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos e Davidson Ribeiros dos Santos também tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Na audiência de custódia, três testemunhas relataram que os cães rotineiramente “saíam para a via pública sem vigilância” e “avançavam” contra pessoas. Eles também afirmaram que o portão do quintal da casa onde eles ficavam costumava ficar aberto, o que facilitava a saída dos animais e os ataques. Uma das pessoas ouvidas ainda disse que já tinha pedido à família que aumentasse o muro do terreno para evitar a fuga.

A médica veterinária que esteve no local onde os cães ficavam também participou da audiência de custódia. Ela relatou não havia canil ou focinheira. Ela também disse que “apesar de não acompanhar rotineiramente os cuidados dispensados aos cães, pode afirmar que o contexto no qual os animais estão inseridos contribui significativamente para elevar seus níveis de agressividade”.

Também neste domingo, parentes disseram que Roseana já respira sem ajuda de aparelhos, está lúcida e se comunicando. Um dos filhos da escritora afirmou que ela interage com seus interlocutores.

Desde que foram resgatados, os cachorros já foram avaliados pele equipe técnica, vermifugados, medicados contra pulga e carrapatos e tem se alimentando de forma correta. Um deles, o mais novo, foi encontrado abaixo do peso ideal pelos policiais e técnicos da secretaria de Defesa dos Animais.

Veja também

Gaza Hamas estuda proposta de trégua na Faixa de Gaza