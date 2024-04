Roseana Murray volta a hospital para curativos, posta foto no jardim e famosos reagem

A- A+

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, usou seu Instagram na quarta-feira (24), para compartilhar uma foto onde aparece sentada em um banco no jardim do Hospital Estadual Alberto Torres, onde recebeu tratamento após um ataque de três pitbulls, ocorrido no dia 18.

Acompanhando a imagem, Roseana incluiu uma legenda que reflete sobre o significado do local: "Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez."

A publicação no Instagram atraiu mensagens de apoio, inclusive de famosos. Paulo Betti desejou "Melhoras!!", enquanto Ellen Roche elogiou a resiliência da escritora: "Me encanto mais a cada dia com você! Obrigada por nos ensinar a ver o mundo com poesia através de sua força e do seu amor."

Evandro Mesquita expressou: "Seu amor, sua força e sua luz são emocionantes!"

Tereza Seiblitz comentou: "Gratidão imensa pela tua vida e expressão aqui."

Maíra Charken adicionou: "Eu vejo a flor mais bela."

Dadá Coelho escreveu: "A vida é boa com você. Melhoras, meu amor "

Letícia Isnard disse: "Melhoras! Muita saúde pra você."

Malu Galli falou: "Viva você!" e Virginia Cavendish deixou a mensagem: "Melhoras, como você é linda!"

O ataque ocorreu em Saquarema, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Roseana foi gravemente ferida, resultando na amputação de seu braço direito. A escritora, autora de importantes livros infantis, teve alta após 13 dias internada.

O caso está sob investigação na 124ª DP em Saquarema, onde o tutor dos cães prestou depoimento.

Segundo a lei estadual 4.597 de 2005, pitbulls devem estar acompanhados de um adulto e usar guias e focinheiras adequadas em espaços públicos no Rio de Janeiro.

