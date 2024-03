A- A+

CARNAVAL "Rota do Galo Criativo" é inaugurada com exposição de esculturas no Centro do Recife Ao todo, foram construídas 12 esculturas gigantes do Galo, que foram grafitadas por 11 artistas locais antes do Carnaval deste ano

Leia também

• Sob um calor de mais de 30ºC, foliões enchem as ruas do Recife no desfile do Galo da Madrugada

• Famosos exaltam a imponência do Carnaval pernambucano no desfile do Galo da Madrugada

• Galo da Madrugada atrai 2,5 milhões de foliões pelas ruas do Recife, afirma organização do bloco

O Carnaval deste ano já passou, mas a expectativa para a folia de 2025 segue a toda. Em contagem regressiva para as festas, a Prefeitura do Recife, em parceria com o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, inauguraram a Rota do Galo Criativo. O projeto consiste na exposição de obras de arte em espaços públicos, locais históricos e emblemáticos do centro da cidade.



Ao todo, foram construídas 12 esculturas gigantes do Galo, que foram grafitadas por 11 artistas locais antes do Carnaval deste ano. De acordo com o Recentro, que está à frente do projeto, o objetivo é criar uma conexão entre arte, cultura, o Carnaval e a cidade. Segundo a organização, as estruturas começam a ser monstadas a partir da próxima quinta-feira (7).

"A gente fica feliz por trazer, em parceria ilustre com o Galo da Madrugada, esse projeto que vai espalhar arte pelo Recife. As esculturas vão levar um pouco do que é o nosso Carnaval e também do que temos de melhor para a cidade", explicou a chefe do Gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça.

"O Galo conseguiu essa parceria com o Recentro, que é muito positiva, e cai levar o Galo para todos os cantos do Centro. É realmente uma coisa muito bonita, ver tanta arte pela cidade, com um gostinho do Carnaval", pontuou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses.



Rota Criativa

A Rota do Galo Criativo vai passar por 12 pontos estratégicos do Centro do Recife, onde serão expostas as esculturas. O projeto vai partir da Praça do Diário até o Cais da Alfândega. Confira o roteiro completo abaixo.



"Rota do Galo Criativo" é inaugurada com exposição de esculturas no Centro do Recife // Divulgação/Recentro

Atração de turistas

Para além do aspecto artístico, o projeto também visa atrair o turismo para a capital pernambucana. "A gente cria um roteiro para que o recifense, o turista e a população em geral possa aproveitar e experienciar o nosso Carnaval e a nossa cultura o ano inteiro. A gente vai ter essa rota promovendo a nossa tradição", completou a chefe do gabinete do Recentro.





"Arte por todo canto"

Assinam as obras os grafiteiros: Rafa Mattos; Leo Gospel; Shell; Lemos; Nomes; Magdala; Dani Acioly; Bubu; Inay; Zamb; e Raunir. As esculturas foram produzidas pelo artista plástico Alberto Sena, de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

O processo de curadoria ficou por conta do artista plástico Shell Osmo, que também assina a arte em um dos Galos. Ele conta que o processo tinha como objetivo "levar arte por todo canto".

"O processo de escolha dos artistas foi muito desafiador, mas muito também. A gente queria trazer a maior diversidade possível, estética, criativa e também de gênero. Alguns dos artistas que participaram fazem obras em 3D, com grafite, colagem, e muito mais tipos. É muito gratificante levar arte por todo canto e poder colocar essa figura na rua pra todo mundo ver", explicou.

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Países pedem investigação independente e cessar-fogo em Gaza após mortes durante entrega de ajuda