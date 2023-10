Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico montam esquema especial para o feriado de 12 de outubro

A- A+

Começa nesta quarta-feira (11), véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, o esquema especial montado pela Rota dos Coqueiros e do Atlântico, para atender a movimentação intensa de veículos que vão para as praias do litoral sul, pelas vias pedagiadas do Paiva e Suape. Espera-se que, até segunda-feira (16), mais de 100 mil carros passem pela Rota do Atlântico e cerca de 50 mil veículos passem pelo Paiva.

Para garantir maior segurança viária e fluidez do trânsito, as praças de pedágio localizadas nesses locais contarão com serviços de papa-fila, possibilitando o pagamento da tarifa antes da chegada na cabine. Outra alternativa que contribui para a agilidade do fluxo de carros, é o pagamento no débito por aproximação, que torna o atendimento ainda mais rápido. Além disso, há a opção das pistas automáticas e também de autoatendimento. Essas últimas são sinalizadas em verde e o próprio usuário realiza o pagamento do pedágio.

Quem trafega pelas rodovias concessionadas conta com o Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU). Com atendimento 24 horas, as estruturas contam com guinchos, ambulâncias e viaturas de inspeção de tráfego. Os apoios são acionados com o monitoramento de 58 câmeras distribuídas ao longo das rodovias através Centro de Controle Operacional (CCO), ou pelos telefones de emergência 0800 281 0 281, para a Rota dos Coqueiros e 0800 031 0 009, para a Rota do Atlântico. A Concessionária mantém a interlocução com os demais órgãos envolvidos no atendimento a incidentes, como Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, hospitais e delegacias.

