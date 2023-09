Rotas dos Coqueiros e do Atlântico terão esquema especial para o feriado de 7 de setembro

A- A+

A partir desta quarta-feira (6), véspera de feriado da Independência, as Rotas dos Coqueiros e do Atlântico, que ligam os municípios de Jaboatão dos Guararapes ao Cabo de Santo Agostinho, passarão a contar com um esquema especial montado para atender a movimentação intensa de veículos durante a data comemorativa.

De acordo com as concessionárias responsáveis pela manutenção da via, a expectativa é que entre os dias 6 e 11, cerca de 95 mil carros passem pela Rota do Atlântico e outros 50 mil veículos passem pelo Paiva, o que representa um um aumento de 50% e 80%, respectivamente, em comparação aos dias comuns.

Neste período, as praças de pedágio das rotas contarão com serviços de papa-fila, que possibilita o pagamento da tarifa antes da chegada na cabine. Além disso, o pagamento no débito por aproximação é outra alternativa para garantir uma maior segurança viária e fluidez do trânsito.

As pistas automáticas e de autoatendimento também estarão disponíveis para os condutores. O local oferece ainda um suporte ao usuário, que pode ser acionado 24 horas por meio dos telefones de emergência 0800 281 0 281, para a Rota dos Coqueiros e 0800 031 0 009, para a Rota do Atlântico.

