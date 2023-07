Roteiro de fé e muita devoção: Pernambuco busca se consolidar como rota do turismo religioso

A- A+

Leia também

• MEC abre 6 mil vagas no ensino superior para estudantes estrangeiros

• Gratuita, cartilha ensina como se proteger de códigos maliciosos na internet

O processo de definição de um roteiro de viagem está relacionado, na maioria das vezes, com os interesses do viajante. Para muitos, o que define os destinos e percursos a serem traçados é a fé.

Em Pernambuco, quem coloca a religiosidade como critério tem uma ampla variedade de igrejas, santuários, festas, romarias, peregrinações, entre outros locais e eventos ligados às mais diversas práticas religiosas.

Essa diversidade faz com que o turismo religioso seja considerado um dos principais pilares na cadeia turística pernambucana. Na Região Metropolitana do Recife, as igrejas de Olinda, Recife, Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes, construções dos séculos XVI e XVII (algumas com quase 500 anos de história), mobilizam fiéis, curiosos e historiadores interessados na formação do estado.

No Agreste, um dos locais que despertam mais interesse é o Santuário de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira. No local, religiosos têm contato com a imagem de Nossa Senhora, que, de acordo com a tradição católica, teria aparecido diante de duas meninas em 1936.

Além dos pontos de visitação, centenas de festas e eventos religiosos são realizados periodicamente nos 184 municípios pernambucanos. Uma delas, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste, é nacionalmente conhecida e está entre os maiores espetáculos teatrais encenados ao ar livre do mundo.

Essas e outras manifestações e localidades que compõem o circuito do turismo religioso no estado guardam o potencial de levar desenvolvimento econômico, especialmente às cidades do interior pernambucano que têm festas ou pontos que costumam ser visitados pelos fiéis, como avalia o atual secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho.

Daniel Coelho - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Para ele, esse potencial deve ser explorado em um movimento de estímulo e preservação cujo principal agente é o estado. Segundo Coelho, a atual gestão discute a implementação de uma política pública voltada para o turismo religioso no estado.

"Percebemos que há um potencial muito grande, mas que esse potencial ainda é pouco explorado. Existe uma movimentação no campo do turismo religioso, mas sem nenhum tipo de coordenação", disse o secretário.

Como exemplo de um lugar que tem potencial turístico, Coelho cita Cimbres como um "lugar único", mas com pouca estrutura para receber um grande fluxo de visitantes. "Cimbres é um lugar especial, um lugar único no Brasil. Temos um grande potencial, mas, por falta de articulação e de infraestrutura, ele não é explorado. Hoje, o governo não consegue fazer uma divulgação sobre turismo em Cimbres, porque não há uma estrutura hoteleira e rodoviária, disse.

"Em Cimbres, onde temos o maior potencial turístico, as pessoas pegam ônibus de Recife, vão pra lá, fazem a visitação, voltam, comem um lanche em Gravatá e retornam à capital. É um turismo que não está gerando impacto social positivo para a região. É importante que as pessoas durmam lá, frequentem os restaurantes de lá, o comércio local, para que esse turismo traga um impacto social positivo", completou Coelho.

Segundo ele, a gestão estadual tem monitorado os principais destinos da rota religiosa em Pernambuco e tentará conduzir recuperações estruturais em pontos críticos. "Todos esses locais estão sendo visitados", disse.

Para acompanhar e fiscalizar essas ações, além de propor direcionamentos ao Governo do Estado, foi instituída a Câmara Temática Especial de Turismo Religioso no Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco (Contur-PE). O espaço, que tem um caráter ecumênico e promove um diálogo entre o estado e diversos setores da sociedade civil, teve sua criação aprovado no dia 29 de junho, durante a 66ª reunião do Contur.

Uma das instituições que integram a Câmara é a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). "Assim como a UFPE, também com assento na Câmara, a nossa universidade poderá contribuir na linha do ensino, pesquisa e extensão, sobretudo com a perspectiva que desenvolvemos das Ciências da Religião, postulando uma convivência saudável e enriquecedora das diversas tradições religiosas", comentou o reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens. Ele reforçou que o estado pode ser destaque no turismo religioso justamente por ter uma história fortemente influenciada pelas religiões.

"O patrimônio religioso e cultural de Pernambuco é não apenas enorme, mas muito diversificado, não apenas pelas mais diferentes origens e influências, mas pelas recriações que permitiram uma verdadeira coparticipação. Por exemplo: os maracatus são de matriz africana, mas foram não apenas preservados, mas transformados, valorizando as tradições recebidas e criando novas manifestações", disse. "As festas juninas, recentemente celebradas em todo o Nordeste, nasceram dentro das igrejas, mas logo ganharam as ruas, praças e outros espaços. (...) Em suma, o turismo religioso pode valorizar a diversidade de olhares e o gosto da mistura, tão próprio do povo brasileiro", completou.

Para o administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, a estruturação de um roteiro religioso vai contribuir com a manutenção da fé.

"Considero de grande importância dar uma atenção especial a essa questão do turismo religioso. Não somente por conta do turismo, mas porque é algo que nos remete para o comprometimento com a fé a partir de pessoas simples. Normalmente essas peregrinações que a igreja organiza são em grande parte formadas por pessoas mais humildes", disse.

Dom Fernando Saburido - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Ele também destacou alguns locais que a arquidiocese considera essenciais para o roteiro, como a Basílica do Carmo e as igrejas de São Pedro dos Clérigos e Madre de Deus, todas no Recife, além da Catedral da Sé e do Mosteiro de São Bento, ambos em Olinda.

Dois outros pontos que estão em fase de concepção também estão na lista do religioso. Um é o Parque das Religiões, que será sediado em Olinda e terá cunho eculmênico, e o outro é um monumento no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, cuja pedra fundamental será lançada no próximo dia 10.

"Existe já [em Juçaral] um santuário que guarda uma réplica de uma imagem oficial de Nossa Senhora Aparecida, que peregrinou em toda a arquidiocese. Já é bastante visitada essa imagem e lá vai ter agora uma construção de um grande monumento à Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de 50 metros de altura, aproximadamente. Terá dois elevadores dentro da imagem, com uma vista panorâmica da cúpula da imagem, na base uma capela para orações, para reflexões", explicou Dom Fernando.

Guia

Entre as iniciativas que devem ser tomadas pela gestão estadual a curto prazo está a publicação de um guia digital de turismo em Pernambuco. O guia, que deve ser implementado até o final deste ano, trará opções de roteiros para os turistas, entre eles a rota do turismo religioso.

"A ideia é que se faça um roteiro do turismo religioso, com os pontos históricos da região metropolitana, Igarassu, Recife, Olinda e Camaragibe, que tem também um histórico forte junto ao judaísmo, e no interior, seja em Garanhuns, em Cimbres ou em Buíque", disse Daniel Coelho.

O secretário reforçou, ainda, que o roteiro de turismo religioso contemplará diferentes crenças. "A gente tem uma presença católica, que é natural pela nossa história. Mas o roteiro contempla o judaísmo (conversando com Camaragibe, que é uma cidade que tem um histórico de resistência judaica), as religiões de matrizes africanas, o público evangélico, com a Marcha Para Jesus, que contará com a participação do estado", disse.

Veja também

Meio ambiente Cemitério de carros elétricos na China viraliza e especialistas alertam sobre impacto na natureza