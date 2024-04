A- A+

Covid longa Rotina de americana que precisa se alimentar por sonda após contrair Covid-19 viraliza A jovem de 19 anos sofreu diversas complicações após ser internada com a doença

Uma jovem de 19 anos compartilha com seus 272 mil seguidores na plataforma TikTok a sua rotina de cuidados e alimentação diária após uma série de complicações causadas por precisar ser internada quando contraiu Covid-19 longa.

De acordo com Lilly Downs, dos Estados Unidos, ela sofreu uma gastroparesia, doença gástrica que impede a movimentação correta dos músculos do estômago e intestinos, por isso, precisa se alimentar por uma sonda. Além disso, também tem um cateter permanente no peito, para administração de medicamentos, diálise e coleta de sangue.

"Eu era uma jovem de 16 anos saudável. Estava sempre jogando futebol, saindo com as minhas amigas ou estudante, até contrair o Covid", escreve Lilly em sua página, ao contar sua história, que tomou um rumo inesperado ao ser infectada pelo vírus em novembro de 2020.

Outro problema derivado da doença, segundo o seu relato, foi o aparecimento de distúrbios autoimunes como a neuropatia de pequenas fibras, que causa coceira e dor na pele, e a espondilite anquilosante, uma artrite inflamatória que afeta diretamente a coluna vertebral.

Por isso, seu dia a dia consiste na utilização de diversos aparatos médicos que focam principalmente na dificuldade de digestão causada pela gastroparesia. Durante a versão noturna dos cuidados, ela utiliza a terapia intravenosa. Isso significa que Lilly reúne os remédios que precisa em seringas (no caso de não serem líquidos, ela os insere em um moedor e depois os adiciona a um líquido) para tomá-los através do cateter ligado ao seu corpo.

"Já se passaram três anos desde que eu podia ir para a cama sem precisar tomar medicamentos ou ter algum tipo de rotina extensa durante a noite. Isso é tão estranho de pensar", Lilly narra em um dos vídeos no qual mostra como é o seu fim do dia.

Veja também

Saúde Governo aumenta público-alvo da vacinação contra HPV