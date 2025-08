A- A+

Zona Oeste Roubado em Gravatá, carro que transportava medicamentos é recuperado no Recife; homem é detido Veículo foi localizado durante abordagem no bairro da Caxangá

Um homem suspeito de roubar um carro que transportava medicamentos foi detido no Recife, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira (5).



Segundo a corporação, o veículo, pertencente a uma farmacêutica, foi roubado na segunda (4), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Veículo foi roubado em Gravatá | Foto: PRF/Divulgação

Após a denúncia, foram realizadas buscas e o carro foi localizado durante uma abordagem no bairro da Caxangá, na Zona Oeste da Capital, nas proximidades da BR-101.



No porta-malas e no interior do veículo foram encontradas e recuperadas dezenas de caixas com diferentes tipos de remédios.

A PRF informou que o motorista já tinha passagem na polícia por outros crimes e havia sido detido em 13 de junho deste ano, em Pombos, na Mata Sul, com um carro adulterado.



O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, foi encaminhado à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.



"Na delegacia, o homem foi reconhecido pela vítima do roubo. O carro e os medicamentos foram devolvidos à proprietária", afirmou a PRF.

