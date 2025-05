A- A+

SEGURANÇA Roubo a ônibus recua em Pernambuco e ações reforçam segurança no transporte coletivo Estado registra queda de 34,78% em abril e redução preliminar em maio

Os casos de roubo a ônibus apresentaram queda em Pernambuco, resultado de ações integradas das forças de segurança pública nos últimos meses, de acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS), que divulga os dados mensalmente.

Em abril deste ano, foram registradas 30 ocorrências, uma redução de 34,78% em relação ao mesmo mês de 2024, quando houve 46 registros.

Os dados da GGace consideram a realização de aproximadamente 570 mil viagens mensais realizadas pelo Sistema de Transporte Metropolitano.

A tendência de redução também se mantém nos dados preliminares de maio, que apontam queda de 8,33% em comparação com o mesmo mês no ano passado.

No acumulado anual, a retração também é perceptível. Em 2023, foram 596 registros; em 2024, o total caiu para 555, uma redução de 6,88%.

Operações

Entre os destaques das ações preventivas, está a Operação Transporte Seguro, responsável por 22 ocorrências entre 1º de abril e 21 de maio.

Nesse período, foram apreendidas 15 armas brancas, 15 celulares, três simulacros e seis munições, além de 17 prisões em flagrante.

As ações aconteceram diariamente em ônibus e terminais da Região Metropolitana do Recife, com abordagens preventivas e repressivas.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também intensificou o patrulhamento embarcado, a presença ostensiva e as abordagens em áreas críticas, mapeadas por meio da inteligência policial.

Em feriados, fins de semana e dias de jogos, entra em campo a Operação Medina, voltada ao combate de atos como depredação e a prática do “surf em ônibus”, que representa riscos à segurança dos passageiros e danos ao sistema de transporte.

A Força-Tarefa Coletivos também realiza levantamentos estratégicos sobre horários e locais mais vulneráveis.

Veja também