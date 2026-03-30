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EUROPA Roubo de 12 toneladas de KitKat segue sem pistas e carga continua desaparecida perto da Páscoa Nestlé afirma que abastecimento não foi afetado e diz colaborar com autoridades; investigação ainda não aponta suspeitos nem prisões enquanto carga segue sem paradeiro conhecido

O grupo suíço Nestlé confirmou o roubo de uma carga de aproximadamente 12 toneladas de barras de KitKat durante o transporte entre a Itália e a Polônia. O caminhão, que transportava mais de 413 mil unidades do produto, desapareceu na semana passada e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro da mercadoria nem registro de prisões relacionadas ao caso.

As autoridades locais seguem investigando o trajeto e possíveis pontos de desvio da carga.

Em nota divulgada neste domingo (29), a empresa afirmou estar trabalhando em conjunto com autoridades europeias e parceiros da cadeia logística para tentar localizar o veículo e o carregamento.

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Apesar do desaparecimento, a companhia tranquilizou consumidores ao garantir que o abastecimento não foi afetado, mesmo com o episódio ocorrendo em um período sensível para o mercado de chocolate, às vésperas da Páscoa.

A empresa também alertou que há risco de parte dos produtos ser direcionada a canais de venda não oficiais na Europa. Como medida de controle, informou que as barras podem ser rastreadas por meio dos códigos de lote, permitindo a identificação de possíveis unidades desviadas.

O episódio ganhou repercussão não apenas pelo valor da carga, mas pela dimensão do volume: os 12 mil quilos de chocolate equivalem a cerca de 413.793 barras de KitKat. Em uma conta simples, se cada pessoa consumisse uma unidade, o carregamento inteiro seria suficiente para alcançar aproximadamente 280 a 290 mil pessoas.

Até o momento, as investigações seguem em curso, sem novos detalhes sobre suspeitos ou sobre a localização do caminhão.

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