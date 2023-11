A- A+

Agreste Roubo de cabos causa suspensão no fornecimento de água em Bom Jardim, João Alfredo e Orobó De acordo com a Compesa, crime já foi cometido outras quatro vezes nos últimos meses

Abastecidos pelo Sistema Palmeirinha, os municípios de Bom Jardim, João Alfredo e Orobó, no Agreste de Pernambuco, estão com o fornecimento de água suspenso após uma ação de vandalismo. De acordo com a Compesa, o crime teria sido praticado na madrugada do último sábado (4).

A ação criminosa atingiu diretamente uma estação elevatória, localizada no município de Bom Jardim. Além de roubar os cabos, os ladrões também danificaram os equipamentos do quadro elétrico, o que levou à suspensão.

Segundo a Compesa, esse teria sido o quinto furto registrado no sistema em um período de oito meses. A companhia informou que está realizando um levantamento dos materiais e equipamentos furtados para "retomar a operação da unidade o mais breve possível".

Além disso, a companhia também registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Com o objetivo de coibir novas ações, a Compesa solicitou apoio da Secretaria de Defesa Social para o "desenvolvimento de estratégias e operações que visem a identificação dos criminosos".

Outras medidas adicionais também serão adotadas para monitorar as unidades operacionais da empresa com maior incidência de furtos de equipamentos.

