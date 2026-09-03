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Incidente

Roubo de petróleo deixa ao menos 37 mortos na Nigéria

País que é um dos maiores produtores de petróleo da África

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Incidentes desse tipo são comuns no delta do Níger, onde contrabandistas perfuram oleodutos para roubar petróleoIncidentes desse tipo são comuns no delta do Níger, onde contrabandistas perfuram oleodutos para roubar petróleo - Foto: Unsplash/Reprodução

Pelo menos 37 pessoas morreram nesta quinta-feira (3) no sul da Nigéria após inalarem vapores de combustível durante um roubo de petróleo em um oleoduto, informou uma ONG local.

"Muitas outras pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou o Centro de Defesa da Juventude e do Meio Ambiente (YEAC-Nigéria) em um comunicado.

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Incidentes desse tipo são comuns no delta do Níger, onde contrabandistas perfuram oleodutos para roubar petróleo e refiná-lo em combustível para venda.

A polícia informou que o incidente ocorreu em Okrika, perto de Port Harcourt, capital do estado de Rivers. Não forneceu o número de vítimas.

Segundo a YEAC-Nigéria, "os jovens haviam conectado uma mangueira a um ponto de extração em um oleoduto que normalmente transporta o produto" da unidade petroquímica Indorama Eleme para "navios que chegam a cada duas semanas para carregá-lo para exportação".

A sabotagem de oleodutos e o roubo de petróleo causam grave poluição ambiental na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África.

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