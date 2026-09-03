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Incidente Roubo de petróleo deixa ao menos 37 mortos na Nigéria País que é um dos maiores produtores de petróleo da África

Pelo menos 37 pessoas morreram nesta quinta-feira (3) no sul da Nigéria após inalarem vapores de combustível durante um roubo de petróleo em um oleoduto, informou uma ONG local.

"Muitas outras pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou o Centro de Defesa da Juventude e do Meio Ambiente (YEAC-Nigéria) em um comunicado.

Incidentes desse tipo são comuns no delta do Níger, onde contrabandistas perfuram oleodutos para roubar petróleo e refiná-lo em combustível para venda.

A polícia informou que o incidente ocorreu em Okrika, perto de Port Harcourt, capital do estado de Rivers. Não forneceu o número de vítimas.

Segundo a YEAC-Nigéria, "os jovens haviam conectado uma mangueira a um ponto de extração em um oleoduto que normalmente transporta o produto" da unidade petroquímica Indorama Eleme para "navios que chegam a cada duas semanas para carregá-lo para exportação".

A sabotagem de oleodutos e o roubo de petróleo causam grave poluição ambiental na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África.

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