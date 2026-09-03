Roubo de petróleo deixa ao menos 37 mortos na Nigéria
País que é um dos maiores produtores de petróleo da África
Pelo menos 37 pessoas morreram nesta quinta-feira (3) no sul da Nigéria após inalarem vapores de combustível durante um roubo de petróleo em um oleoduto, informou uma ONG local.
"Muitas outras pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou o Centro de Defesa da Juventude e do Meio Ambiente (YEAC-Nigéria) em um comunicado.
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Incidentes desse tipo são comuns no delta do Níger, onde contrabandistas perfuram oleodutos para roubar petróleo e refiná-lo em combustível para venda.
A polícia informou que o incidente ocorreu em Okrika, perto de Port Harcourt, capital do estado de Rivers. Não forneceu o número de vítimas.
Segundo a YEAC-Nigéria, "os jovens haviam conectado uma mangueira a um ponto de extração em um oleoduto que normalmente transporta o produto" da unidade petroquímica Indorama Eleme para "navios que chegam a cada duas semanas para carregá-lo para exportação".
A sabotagem de oleodutos e o roubo de petróleo causam grave poluição ambiental na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África.