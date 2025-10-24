A- A+

louvre Roubo no Louvre: promotora diz ter 'pequena esperança' após coleta de vestígios no furto das joias Investigadores analisam amostras de DNA e impressões digitais enquanto câmeras ajudam a traçar a rota dos criminosos em Paris

A promotora de Paris, Laure Beccuau, afirmou nesta quinta-feira que mais de 150 amostras de DNA, impressões digitais e outros vestígios foram coletadas no local do roubo das joias da coroa francesa no Museu do Louvre. O crime, ocorrido no domingo, continua mobilizando as autoridades francesas em busca dos quatro suspeitos que fugiram com oito peças avaliadas em cerca de 88 milhões de euros.

Segundo Beccuau, as análises laboratoriais já começaram, mas demandam tempo — mesmo com prioridade nos exames.

— As análises impõem atrasos, mas o retorno nos próximos dias pode abrir caminhos, especialmente se os autores estiverem registrados — disse a promotora ao jornal Ouest-France.

Ela acrescentou que as imagens de videovigilância permitiram seguir a rota dos criminosos por Paris e regiões vizinhas, com o apoio de câmeras públicas e privadas de rodovias, bancos e empresas.

Beccuau afirmou manter “uma pequena esperança” de recuperar as joias intactas antes que as pedras sejam retiradas ou os metais derretidos.

— Quero ser otimista. A ampla cobertura midiática talvez impeça que os ladrões mexam nas peças — declarou.

O roubo, descrito pela imprensa francesa como “um golpe meticulosamente planejado”, expôs falhas de segurança no museu mais famoso do mundo e provocou um alerta geral nas principais instituições culturais da Europa.

Nos últimos dias, as autoridades reforçaram o controle em casas de penhores e joalherias de luxo, enquanto a Interpol acompanha o caso. A promotora reiterou o compromisso de “prender os autores o mais rápido possível” e garantir o retorno das joias históricas, que incluem peças de Napoleão III e da imperatriz Eugênia.

