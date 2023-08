Roubos a casas de Michelle Melo, vice-prefeito de Olinda e juíza: polícia detalha prisão de suspeito

A- A+

Após prender homem suspeito de roubar casa de juíza do Trabalho, a Polícia Civil de Pernambuco prestou mais informações a respeito do caso. Em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (14), a corporação revelou que o indivíduo, de 22 anos, foi encontrado com uma arma, que pertenceria ao vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, e que há suspeita de que ele estaria envolvido no assalto à residência da cantora e apresentadora Michelle Melo.

"Além do assalto à casa da cantora, nós também identificamos que ele fazia parte do grupo que invadiu a casa do vice-prefeito de Olinda e também da juíza. O modus operandi costumava ser o mesmo sempre: ele, acompanhado de mais duas ou três pessoas, invadia a casa do alvo, rendia as vítimas e as forçavam a realizar transferências via Pix para contas de 'laranjas', além de levarem pertences no local", detalhou o delegado Mário Melo, da Delegacia de Água Fria, sobre o método de ação do grupo. Ele também citou que o grupo "sempre agia com bastante violência".

O suspeito, que já possui ficha criminal por tráfico de drogas e homicídio, foi detido após mandado de prisão preventiva. A corporação o identificou, através das investigações, após a invasão à casa de uma juíza do Trabalho no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife.

"Naquela ocasião, o suspeito e mais três indivíduos participaram do roubo à casa da juíza. Fizemos uma campana para que o suspeito fosse capturado no bairro da Torre, enquanto ele estava na casa da companheira. Agora, as investigações continuam para que possamos encontrar os demais envolvidos, tanto dos laranjas, quanto dos indivíduos que participaram ativamente das invasões", começou o delegado Mário Melo.

"Em duas das três ocasiões, os bandidos pediram transferências por Pix e, na terceira, apenas levaram pertences. Uma da vítimas, um comerciante do Cajueiro, chegou a sofrer um prejuízo de R$ 140 mil durante as ações criminosas, enquanto Michelle Melo, o prejuizo foi de R$ 5 mil apenas na transferência por Pix", completou.

No momento da prisão, a Polícia Civil encontrou um carregador e 15 munições de calibre 9 mm, além de notebooks, que a Polícia desconfia que sejam de alguma das vítimas. Além disso, também foram apreendidos uma pistola Glock G17 e uma mochila, que, de acordo com a corporação, pertenciam ao vice-prefeito de Olinda, que confirmou a posse dos itens.

O homem que foi preso confessou os crimes, mas não revelou a identidade dos outros integrantes do grupo. Ele deve ser indiciado pelos crimes de roubo duplamente majorado e extorsão majorada pelo uso de arma de fogo.

