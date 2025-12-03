A- A+

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS Roundglúteo, sustentação de PDO: os novos tratamentos que as celebridades fazem para moldar o bumbum O intuito é simples: deixá-lo mais avantajado, redondo, sem manchas ou marcas de celulite

Não é de hoje que as celebridades fazem procedimentos estéticos, mas nos meses que antecedem o Carnaval, as musas passaram a priorizar uma região específica do corpo para exibir saúde nos desfiles: o bumbum. É cada vez maior a busca das famosas por procedimentos nos glúteos, com o objetivo de moldá-lo, deixá-lo mais avantajado e redondo -- e reduzir manchas ou marcas de celulite.

A apresentadora Livia Andrade, por exemplo, que vai voltar a desfilar no Carnaval em 2016 após um hiato de seis anos, como musa da Salgueiro, compartilhou pelas redes sociais que está fazendo seções para injetar bioestimuladores de colágeno no bumbum.

O procedimento, que já foi realizado também por Yasmin Brunet, tem como objetivo suavizar marcas de celulite e deixar o visual do bumbum mais homogêneo. Ele é realizado com o uso de agulhas ou cânulas, a técnica promete compensar perdas naturais de colágeno na região e deixar os glúteos com um aspecto mais firme e lisinho.

Existem duas técnicas para realizar o procedimento, por meio de agulhas, mas é algo mais doloroso porque são feitas várias picadas pela região ou ele é realizado através de cânulas, espécie de caninho mais comprido e com ponta redonda, que despeja a medicação de uma vez próxima à derme, que é onde ocorre a maior produção de colágeno.

Há outras técnicas não invasivas para redefinir a região dos glúteos, como a injeção de ácido hialurônico, que é inserido nas partes superiores dos glúteos, perto da marca da calcinha, no intuito de melhorar a projeção e aumentar o volume das nádegas e a injeção de esvaziadores de gordura para refinar o contorno dos glúteos e reduzir a gordura localizada na lateral e na parte de baixo das nádegas, popularmente chamada de bananinha.

Há também um procedimento a base de fios de sustentação de PDO (polidioxanona), estimuladores de colágenos que são reabsorvíveis, ou seja, após um tempo ele some do corpo sem causar riscos à saúde da paciente, mas deixa o colágeno e a tração. A quantidade de fios que são colocados depende de uma análise detalhada do especialista e de qual é o desejo da paciente.

“Nosso corpo é como um veículo que de tempos em tempos precisa de uma revisãozinha para que tudo funcione e fique no seu devido lugar”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.

A influenciadora digital Virgínia Fonseca também postou recentemente fotos em uma clínica estética especializada em tratamentos para glúteos.

Ela realizou o chamado “roundglúteo” que está viralizando nas redes sociais. O tratamento é uma técnica de harmonização glútea que usa injeções de bioativos para modelar e dar forma aos glúteos, usando substâncias como bioestimuladores de colágeno e preenchedores de ácido hialurônico para melhorar a firmeza, reduzir celulite e flacidez, e aumentar o volume.

A farmacêutica Natasha Ramos é a especialista que está cuidando e tratando do bumbum de Virgínia. Pelas redes sociais, ela afirmou que o procedimento é seguro e que a nova rainha de bateria da Grande Rio terá o “bumbum mais bonito da Sapucaí”.

“Ela estava incomodada com a região infra glútea, a famosa bananinha (acúmulo de gordura localizado na parte inferior dos glúteos) que o roundglúteo tem uma técnica exclusiva que faz um pilar de sustentação onde a gente consegue levantar o bumbum e não ficar com essas dobras de bananinha e que fica evidente quando a mulher anda ou samba”, explicou a especialista.

Natasha Ramos, que é seguida por diversas personalidades, já realizou suas especialidades em artistas como Reynaldo Gianecchini, Paloma Bernardi e Claudia Raia.

A influenciadora já fez duas sessões e postou os resultados parciais nas redes sociais. Segundo especialistas, o resultado pode ser visto depois de seis sessões.

