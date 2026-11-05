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SAÚDE Roupas íntimas apertadas podem afetar a qualidade do esperma? Estudo com 27 mil homens tem resposta Há anos os homens são alertados de que as cuecas apertadas podem aumentar a temperatura da virilha e possivelmente afetar a saúde dos seus espermatozoides

Há anos os homens são alertados de que as cuecas apertadas podem aumentar a temperatura da virilha e possivelmente afetar a saúde dos seus espermatozoides, entretanto as evidências em larga escala são surpreendentemente limitadas.

Agora, um novo estudo, realizado na China — um dos maiores do gênero — comparou a qualidade do esperma de mais de 27 mil homens — 21.221 homens que relataram usar cuecas folgadas com a de 5.615 homens que usavam cuecas apertadas — e descobriu que o uso de roupas íntimas apertadas estava associado a reduções modestas nas medidas de qualidade e quantidade do sêmen.

Em comparação com roupas íntimas mais folgadas, por exemplo, as opções mais apertadas foram associadas a uma probabilidade 18% maior de produzir menos sêmen.

O uso de roupas íntimas apertadas também foi associado a um aumento de 12% na probabilidade de ter menos espermatozoides móveis, 48% na probabilidade de ter menos espermatozoides com formato normal e 108% na probabilidade de ter mais espermatozoides com fragmentação ou danos no DNA.

Em uma análise secundária, os pesquisadores também descobriram que a disfunção erétil e a ejaculação precoce eram mais prevalentes no grupo que usava roupas íntimas apertadas.

"Em conclusão, o uso de roupas íntimas apertadas foi associado a uma pior qualidade do sêmen e a uma maior prevalência de disfunção erétil e ejaculação precoce. Optar por roupas íntimas folgadas pode representar uma abordagem simples e modificável para ajudar a proteger a qualidade do sêmen e a função sexual", escrevem os autores, liderados pelo urologista Xue-Chun Hu, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China (USTC).

Entretanto, o estudo não pode provar que roupas íntimas apertadas causam redução na qualidade ou quantidade de espermatozoides, ou que usar roupas íntimas mais folgadas pode ajudar alguém a engravidar. Ainda mais porque os homens que participaram do experimento buscavam avaliações de fertilidade, transformando isso em uma limitação do estudo.

Mas sabe-se que temperaturas mais altas dentro e ao redor do escroto afetam negativamente a função testicular, e é possível que isso tenha um impacto na fertilidade masculina.

Na bolsa escrotal, os níveis hormonais são mais estáveis e os espermatozoides amadurecem e se desenvolvem melhor a uma temperatura aproximadamente 2–3 °C abaixo da temperatura corporal central.

Além disso, é possível que temperaturas mais altas aumentem a morte e a disfunção dos espermatozoides.

Cuecas apertadas reduzem a respirabilidade, o que pode aumentar a temperatura escrotal em até 1 °C em comparação com roupas íntimas mais folgadas. Isso é suficiente para, teoricamente, afetar o estágio final do desenvolvimento dos espermatozoides, possivelmente impactando seu formato e sua capacidade de natação.

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"Essas descobertas são consistentes com a hipótese de que o estresse térmico escrotal contribui para a espermatogênese prejudicada. Em conjunto, esses resultados indicam que o uso de roupas íntimas apertadas é um fator de estilo de vida facilmente modificável que pode afetar negativamente a espermatogênese, a integridade do DNA espermático e a função sexual masculina", escreveram os autores.

Entretanto, eles afirmam que são necessárias mais pesquisas para entender exatamente como o uso de roupas íntimas apertadas afeta a função testicular em nível celular.

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