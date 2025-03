A- A+

LUTO Roy Ayers, "padrinho" do neo-soul, morre aos 84 anos O vibrafonista, compositor e produtor morreu no dia 4 de março em Nova York

Roy Ayers, criador de uma nova vertente do jazz mais funk e cuja música "Everybody Loves the Sunshine" se tornou um hino para os artistas do hip hop, morreu aos 84 anos.

O vibrafonista, compositor e produtor morreu no dia 4 de março em Nova York após uma longa doença, anunciou a família do artista no Facebook.

"Viveu 84 lindos anos e fará muita falta", diz a mensagem publicada na noite de quarta-feira (5).

Ayers é considerado um mestre do vibrafone do jazz e uma das principais forças na introdução do soul no jazz com instrumentos elétricos e ritmos inspirados no R&B e no rock.

Este artista raro, que obteve sucesso comercial consistente, lançou mais de 40 álbuns ao longo de sua carreira e frequentemente alcançou o topo das paradas.

Sua música "Everybody Loves the Sunshine", de 1976, foi retomada quase 200 vezes por grandes artistas, como Dr. Dre, Tupac Shakur, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Seu Jorge.

Nascido e criado em Los Angeles, Ayers cresceu em uma família de músicos com a clara intenção de seguir uma carreira musical.

Ele recebeu seu primeiro conjunto de baquetas de vibrafone (instrumento musical da família da percussão que, ao contrário do xilofone, usa lâminas de alumínio) aos cinco anos de idade, do famoso vibrafonista e percussionista Lionel Hampton, cuja música era tocada frequentemente pelos pais de Ayers.

Em 1970, ele formou a banda que o ajudaria a se tornar um nome conhecido, Roy Ayers Ubiquity.

O "padrinho do neo-soul", como passou a ser chamado, alcançou um sucesso notável com a gravadora Polydor, lançando 11 álbuns entre 1970 e 1977.

Ele colaborou com artistas renomados como Fela Kuti, Whitney Houston, Rick James, Erykah Badu, Alicia Keys, The Roots e Tyler, The Creator, entre outros.

"Obrigado Roy Edward Ayers Jr. por TUDO o que você nos deu. Você nos ensinou. Você nos mostrou. Você nos acalmou", escreveu no Instagram o famoso baterista do The Roots, Questlove, para quem o artista "mudou sua vida".

