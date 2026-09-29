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Internacional RSF e outras ONGs pedem libertação de jornalista detido em Cuba O diretor do La Hora de Cuba, pequeno veículo independente do centro do país, costuma informar sobre a realidade social e econômica da ilha

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e outras organizações de defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos exigiram nos últimos dias a "libertação imediata" do jornalista Henry Constantín, detido há quase duas semanas em Cuba.

O diretor do La Hora de Cuba, pequeno veículo independente do centro do país, costuma informar sobre a realidade social e econômica da ilha, mergulhada em uma crise profunda, assim como sobre as detenções de ativistas e os processos judiciais que eles enfrentam.

Constantín está recluso na prisão de segurança máxima Kilo 7, na província de Camagüey (centro-leste), acusado de "desobediência", destacou o escritório da RSF para a América Latina em um comunicado publicado na segunda-feira (28).

Segundo a RSF, as autoridades criticam Constantín por não ter respondido a uma intimação policial, o que ele nega. Quando se apresentou após um novo chamado, em 16 de setembro, foi detido.

"Diante das contradições que cercam a intimação na qual a aucsação se fundamenta, a RSF exige a libertação imediata de Henry Constantín, assim como garantias para o exercício de sua defesa", disse o diretor da RSF para a América Latina, Artur Romeu.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) e a organização Human Rigth Watch (HRW) também denunciaram o caso de Constantín.

"Sua detenção é absurda. Exigimos sua libertação imediata", disse, nesta segunda-feira, a diretora da HRW para as Américas, Juanita Goebertus.

A ONG cubana com sede no México Justicia 11J pediu na sexta-feira no X a "liberdade (de Constantín) e o respeito a suas garantias judiciais" e "que cesse a perseguição contra quem exerce o jornalismo independente na ilha".

A prisão de jornalistas independentes é frequente em Cuba, onde trabalham em um vácuo legal.

Segundo uma lei aprovada em 2023, os únicos meios de comunicação legais em Cuba são os estatais, controlados pelo Partido Comunista que governa o país.

No entanto, há uma década surgiram veículos independentes online, os quais os cubanos acessam por meio de redes privadas virtuais (VPN) para evitar as restrições da internet impostas pelo governo.

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