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Repórteres Sem Fronteiras RSF pede suspensão de canal conservador na França e alerta para "risco democrático" Grupo Canal+, cujo principal acionista é a corporação de Bolloré, sempre afirmou que seu canal respeita o pluralismo

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) pediu nesta quinta-feira (26) ao órgão regulador francês do setor audiovisual que suspenda por um mês o canal conservador CNews, por não respeitar o pluralismo e favorecer a extrema direita, a cinco meses das eleições presidenciais.

A emissora CNews, parte do império midiático do magnata conservador Vincent Bolloré e frequentemente comparada ao canal americano Fox News, está no olho do furacão há vários anos, acusada de difundir ideias de extrema direita e racistas.

"Há um risco democrático que se torna mais evidente à medida que nos aproximamos das eleições presidenciais" - nas quais as pesquisas mostram a candidata de extrema direita Marine Le Pen na liderança das intenções de voto para o primeiro turno -, disse à imprensa o diretor-geral da RSF, Thibaut Bruttin.

Este tipo de sanção, embora teoricamente possível, é muito raro e só poderia ser aplicado após uma investigação que pode demorar vários meses.

As medidas solicitadas são "graves", mas "proporcionais", diante de "um editor que não alterou em absoluto, de forma alguma, a trajetória de seus canais", apesar das 11 multas do órgão regulador (mais de 900.000 dólares) e de uma dúzia de notificações desde a criação da CNews em 2017, afirmou Bruttin.

Após analisar 61 horas de três programas emblemáticos do canal, a RSF considera que o CNews está "saturado" com vários temas prediletos da extrema direita: "A imigração, a insegurança, o islamismo, os debates identitários, as críticas à esquerda e a radiodifusão pública concentram quase dois terços dos assuntos abordados".

O grupo Canal+, cujo principal acionista é a corporação de Bolloré, sempre afirmou que seu canal respeita o pluralismo.

O órgão regulador audiovisual francês, que em setembro lançou um dispositivo para monitorar o respeito ao pluralismo de opinião nos quatro principais canais franceses de notícias, afirmou nesta quinta-feira à AFP que suspeita de "uma violação" por parte da CNews.

Os franceses devem votar em maio para definir quem sucederá o centrista Emmanuel Macron na presidência, em um contexto de crescente polarização e de tensões políticas, sociais e financeiras.

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