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Repórteres Sem Fronteiras RSF protesta na França contra Milei, 'predador' da liberdade de imprensa Argentina ocupa atualmente a 98ª posição entre 180 países no ranking pelos "insultos, difamações e ameaças" de sua administração contra jornalistas e veículos de comunicação críticos

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) protestou, nesta quarta-feira (30), contra Javier Milei, a quem considera um "predador" da liberdade de imprensa, e usou um caminhão para projetar, no centro de Paris, mensagens do presidente argentino contra os jornalistas na rede social X.

Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco...

CIAO! https://t.co/8pOeScRYIn — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

"Não odiamos jornalistas o suficiente" e "Jornalistas de merda, depois reclamam quando digo que são lixos humanos que passam o tempo mentindo" foram algumas das mensagens projetadas em francês pelo caminhão de RSF.

Milei é "claramente um perigo para a liberdade de imprensa", um de seus "predadores", afirmou o diretor-geral da RSF, Thibaut Bruttin, observando que a Argentina caiu 58 posições no ranking mundial elaborado recentemente pela organização sediada em Paris.

A Argentina ocupa atualmente a 98ª posição entre 180 países no ranking pelos "insultos, difamações e ameaças" de sua administração contra jornalistas e veículos de comunicação críticos, além de políticas que "agravam" a concentração da mídia e a precariedade da profissão, segundo a organização.

A ação da RSF ocorre no início de uma visita de três dias do líder ultraliberal à capital francesa, onde ele presidirá o evento Argentina Week, que visa atrair investidores para o seu país, e se reunirá com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

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