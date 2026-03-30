Rua da Aurora recebe ato de conscientização sobre o autismo nesta quinta-feira (2)

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O Instituto do Autismo (IDA), em parceria com o coletivo Amigos da Inclusão, realiza nesta quinta-feira, 2 de abril, um ato público sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mobilização ocorre às 11h, na Rua da Aurora, nas proximidades do Sindfisco-PE, no bairro da Boa Vista.



A atividade reúne famílias, profissionais e pessoas autistas com o objetivo de compartilhar informações e orientações sobre o transtorno com a população.

Com o tema “Mais apoio, mais empatia: todo autista precisa de autonomia”, a ação contará com a distribuição de materiais informativos e atividades voltadas para o público infantil. Durante o evento, o instituto também apresentará seu novo mascote voltado ao segmento PCD.



De acordo com o diretor do IDA, Kadu Lins, a iniciativa busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre o autismo para promover o respeito e a inclusão.



Confira a programação para o Mês de Conscientização do Autismo:

02/04 (quinta) – Ato de conscientização do Autismo: Mais apoio, mais empatia “todo autista precisa de autonomia”. Rua da Aurora, próximo à Sindfisco-PE às 11h.



11/04 (sábado) – Caminhada do Autismo, às 14h30, na Avenida Boa Viagem, reunindo crianças, famílias e apoiadores em um ato público de empatia e conscientização. Participação do Instituto do Autismo com show do Super TEA + Mascotes e Iders



12/04 (domingo) – Estação com Autismo em Caruaru, às 8h no Via Parque (Ao lado do Grande Hotel). Participação do Instituto do Autismo.



18/04 (sábado) – Corrida dos Morros, Edição Ibura, às 9h, na Praça da Primeira Infância, com ponto de apoio no Compaz. Participação do Instituto do Autismo. Corrida exclusiva para autistas.

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