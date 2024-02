A- A+

Casa Amarela Rua da Harmonia: obra de drenagem interdita via na Zona Norte do Recife durante 30 dias O serviço terá início neste sábado (24)

A rua da Harmonia, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, passará por interdição que começa neste sábado (24). O trecho entre a rua Dona Rosa Fonseca e a Estrada do Encanamento vai passar por obra na rede de drenagem.

Responsável pelo serviço, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) deu uma previsão de 30 dias para a duração da obra.

Durante todo o período, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estarão orientando e organizando o fluxo no local.

A interdição na rua da Harmonia começa na altura da rua Dona Rosa Fonseca | Imagem: Reprodução Google Street View

