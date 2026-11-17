Rua da Imperatriz recebe cortejo cultural pelos 167 anos da visita da Família Imperial ao Recife
Programação gratuita acontece nesta quarta-feira (18), a partir das 15h30, com participação de Germano Haiut, Rei e Rainha do Carnaval do Recife
A Rua da Imperatriz Teresa Cristina, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, será ocupada por música, cultura popular e memória nesta quarta-feira (18).
A partir das 15h30, o evento "Imperatriz Viva! — 167 anos de história, um novo tempo para a nossa rua!" celebra os 167 anos da visita da Família Imperial à capital pernambucana, ocorrida em 1859.
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A programação cultural contará com o ator Germano Haiut como mestre de cerimônias e com a presença do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife.
O cortejo reunirá frevo, sombrinhas, estandartes e uma representação da imperatriz Teresa Cristina em traje de época, resgatando a memória histórica e a identidade da tradicional via comercial.
Reivindicações e revitalização
Além da celebração, a manifestação dará visibilidade às reivindicações da Associação de Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz, a IMPERA, que cobra medidas efetivas para a revitalização da via e do Centro do Recife.
Entre as pautas, estão a reabilitação da circulação de veículos, ainda aguardada pelo grupo, a ampliação de incentivos fiscais, a redução de taxas e encargos, a recuperação dos imóveis históricos e melhorias na infraestrutura, segurança e acessibilidade.
Durante a mobilização, será apresentada a campanha "Imperatriz Zero Imposto", movimento independente que reivindica incentivos tributários para estimular investimentos, recuperar imóveis, fortalecer o comércio e atrair novas atividades para a região.
SERVIÇO
Data: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: concentração a partir das 15h30
Local: Rua da Imperatriz Teresa Cristina, Boa Vista, Recife
Participações confirmadas: Germano Haiut (mestre de cerimônias), Rei e Rainha do Carnaval do Recife
Realização: Associação de Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz