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TRÂNSITO Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, registra circulação de veículos antes de liberação oficial Projeto de organização do tráfego local ainda aguarda implantação enquanto carros dividem espaço com motos, pedestres e ciclistas

A circulação de veículos voltou a ser registrada na última quarta (30) e nesta quinta-feira (1º) na Rua da Imperatriz, área central do Recife, onde motos, carros e bicicletas têm passado pelo trecho que era destinado exclusivamente aos pedestres.

A movimentação ocorre enquanto a prefeitura do Recife ainda trabalha na implantação do projeto de retomada do tráfego, que depende de uma sinalização clara e da separação entre os espaços de veículos e pedestres.

A reabertura da via para o fluxo de veículos, além da elaboração de estudos, estava entre as ações anunciadas pela gestão municipal para ser realizada ainda no último mês de setembro.

Na via, ainda não foram instaladas as sinalizações necessárias para organizar o tráfego no local e, apesar da circulação de veículos, o movimento comercial continua abaixo do esparado pelos comerciantes locais.

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Sem a sinalização prevista pela CTTU, veículos circularam pela Rua da Imperatriz nesta quinta-feira (1º), no Centro do Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



Além disso, foi registrada na manhã desta quinta-feira a presença de equipes da Neoenergia Pernambuco e de várias outras empresas de telefonia e internet atuando na área e nas ruas vizinhas.

De acordo com o coordenador da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera), Marcus Gallo, os procedimentos necessários para viabilizar a circulação de veículos estão atrasados.

"A abertura da rua, que deveria acontecer até o final de setembro, está atrasada. Segundo a Revitalização do Centro do Recife (Recentro), esse atraso se deu em razão da estruturação da rede elétrica, adequando-a à nova situação de passagem de veículos", ressaltou. "Ainda, a conclusão do estudo da CTTU contra o fluxo de veículos estava previsto anteriormente para ser da rua da Aurora para a Praça Marciel Pinheiro, mas a associação dos proprietários pediu para que o fluxo fosse invertido, saindo da Maciel Pinheiro (rua do Hospício) no sentido Rua Aurora", completou.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que o projeto de retomada do tráfego de veículos na rua da Imperatriz ainda não está vigente.

A autarquia informou que a implantação só será iniciada após a conclusão do processo de aquisição dos elementos de sinalização necessários para organizar a circulação.

A proposta em questão prevê a separação entre o espaço destinado aos automóveis e à área exclusiva para pedestres. Para a CTTU, a medida tem como objetivo garantir maior segurança aos pedestres e estabelecer a segregação adequada entre os dois espaços.

Fluxo, impostos e logística

De acordo com Bruno Barros, de 47 anos, empresário do Conchittas Bar, a retomada da circulação de veículos pode facilitar tanto o funcionamento do estabelecimento quanto o acesso dos clientes.

“Tenho uma empresa há 15 anos e decidi trazê-la para a rua da Imperatriz. Achei muitos desafios aqui, e um dos principais desafios era essa questão de não poder transitar com veículos. Essa é uma conquista onde a maioria dos comerciantes locais e os proprietários dos prédios daqui já vinham lutando há um certo tempo, e finalmente conseguimos”, relatou.

Morador do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, o empresário transferiu seu ponto comercial para a Rua da Imperatriz há cerca de sete meses. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O empreendedor também ressaltou que a restrição dificultava a chegada de mercadorias ao estabelecimento e esclareceu que a liberação da via poderá facilitar o deslocamento dos clientes, especialmente durante o período noturno, quando o bar funciona.

Para Geovane Rodrigues, proprietário da banca Fiteiro Rodrigues, o impacto da retomada do tráfego ainda precisa ser observado antes de uma avaliação definitiva.

"Eu aceito essa mudança se ela for vindo da rua do Hospício em direção à Ponte de Ferro, porque é um tráfego único, de mão única e fica até melhor para gente. A gente tem que ver com o tempo, porque o tempo matou essa rua e o tempo também pode reviver essa rua. O tempo vai dizer", explicou.

Geovane, morador do bairro da Boa Vista, no Centro, trabalha no local há 33 anos em um ponto que pertencia ao pai. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Para o vendedor de 51 anos, a situação comercial da via também é afetada pelo fechamento de imóveis e valores cobrados nos aluguéis. O autônomo afirma que os comerciantes enfrentam dificuldades diante dos custos dos estabelecimentos e da cobrança de impostos dos locadores.

Segundo Rosineide Almeida, de 57 anos, que trabalha como captadora de ótica na loja Ótica Exclusiva, a retomada do tráfego de veículos não deve, por si só, resolver a falta de movimento comercial na via.

“Essa rua ainda continua do mesmo jeito, uma rua parada e ninguém faz nada. Se os carros começarem a passar aqui, como é que vai ser eu? Como vou vender? Para mim, não é bom porque, para nós, captadores, podermos trabalhar é preciso ter gente andando pela rua. Então, na minha opinião, não vai valer a pena passar carros aqui”, relatou.

Moradora de San Martin, na Zona Oeste do Recife, a vendedora trabalha no local e acompanha a situação da rua. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Para a comerciante, outras medidas poderiam ser adotadas para aumentar a circulação de pessoas, como a realização de cursos gratuitos promovidos pelas gestões públicas, a presença de comerciantes informais, além de defender a redução dos preços dos aluguéis e dos valores de IPTU cobrados na área.

Com essa nova realidade da rua da Imperatriz, a prefeitura do Recife informou que a fiscalização viária no local será reforçada pela CTTU.

A circulação de veículos automotores em vias exclusivas para pedestres é considerada uma infração gravísima, sujeita à multa de R$ 293,47 e ao registro de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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