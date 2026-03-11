A- A+

O uso de tecnologia e integração com as forças de segurança são as apostas dos lojistas do centro do Recife para atrair consumidores e inibir práticas criminosas. Um projeto-piloto começa a funcionar em uma das vias de comércio mais importantes do bairro de São José.



A Rua das Calçadas passa a contar com um sistema de câmeras interligadas 24 horas com à Polícia Militar de Pernambuco e à Guarda Municipal. Ao todo, nove totens, com quatro câmeras em cada um deles, já foram instalados ao longo da via, garantindo captação de todos os pontos da rua.



As imagens são enviadas para a central da LidEye, empresa privada que realiza monitoramento em áreas públicas da cidade, e repassadas instantaneamente ao poder público de segurança.



A iniciativa é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas Recife).



"A Rua das Calçadas é a principal rua de comércio do bairro de São José, onde não temos nenhuma loja para aluguel ou venda aqui, 100% estão ocupadas. Esse dado é importante para a implantação desse projeto", informou o diretor da CDL Recife e vice-presidente do Sindilojas Recife, Mário Mawad.



O objetivo da ação é inibir crimes e reforçar a segurança de consumidores e comerciantes no centro do Recife, incluindo a seguridade patrimonial.



"Os clientes dizem que no Centro do Recife têm variedade e preço melhor, mas que acabam indo para os shoppings por conta da sensação de insegurança. O objetivo é ofertar essa segurança e avançar a proposta para outras ruas”, ressaltou Mário Mawad.



O diretor da CDL Recife destaca que todo o sistema é interligado com a empresa contratada e com as centrais de monitoramento do 16º Batalhão da Polícia Militar, que atua na área, e a Guarda Municipal.

“Tudo o que ocorre em tempo real na rua vai ser transmitido nessa centrais, podendo ser feito algum tipo de ação por parte do poder público. Foi uma solicitação nossa que essas imagens fossem disponibilizadas nessas centrais de monitoramento”, pontuou Mário Mawad.



As câmeras começaram a funcionar no último dia 2 de março e o projeto foi apresentado aos lojistas nesta quarta-feira (11). Todo o custo de instalação e funcionamento dos equipamentos é rateado entre os comerciantes da via.



“É um investimento mensal perfeitamente factível e rateado de forma proporcional entre os lojistas, considerando o tamanho de cada loja", informou Mário Mawad.



Inteligência artificial

O sistema de monitoramento conta com o auxílio de inteligência artificial para identificar situações suspeitas.



“São algoritmos extremamente sofisticados, é um projeto muito inovador. Qualquer movimento característico de briga, por exemplo, a inteligência artificial é treinada para detectar essa atitude estranha e alarmar na central de monitoramento para que seja visto por parte das polícias e da própria empresa”, informou Mário Mawad.



De acordo com a CDL Recife, o projeto de videomonitoramento envolve ainda a instalação de sensores distribuídos na rua para o monitoramento da temperatura, umidade e qualidade do ar.



"Esses dados serão disponibilizados para a Prefeitura do Recife, por meio do Recentro, para que o poder público possa avaliar e tomar algum tipo de ação para mitigar, por exemplo, o calor, melhorar a qualidade do ar, tudo isso em prol de uma experiência melhor para o lojista e para o cliente", enfatizou Mário Mawad.

Veja também