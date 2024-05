A- A+

TEMPORAIS NO RS Rua desmorona após chuva em Gramado, no Rio Grande do Sul; veja vídeo Vídeo compartilhado nas redes sociais mostram a situação da rua após o desmoronamento do asfalto

Uma rua desmoronou na cidade gaúcha de Gramado, durante esse fim de semana, após uma forte chuva que atingiu o local. Segundo o g1 RS, moradores precisaram sair das casas por causa do risco gerado pelo episódio.

A Prefeitura de Gramado informou que uma infiltração causada pela chuva fez com que o asfalto cedesse na rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini, a que aparece nas imagens.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostram a situação da rua após o desmoronamento do asfalto. É possível ver grandes placas da via soltas.

Em Gramado, sete pessoas morreram vítimas de deslizamentos de terra após os temporais que atingem o Rio Grande do Sul há mais de 10 dias. Seis bairros da cidade foram evacuados e há 974 pessoas fora de casa.

O Rio Grande do Sul precisa da sua ajuda Para enviar qualquer quantia, a chave Pix do canal de doações do governo do estado é o CNPJ 92.958.800/0001-38.

