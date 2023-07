A- A+

Olinda Rua do bairro de Casa Caiada terá mudança no trânsito a partir desta segunda (3); confira Via vai ganhar sentido único, em direção à praia

A partir de segunda-feira (3), o trânsito no bairro de Casa Caiada, em Olinda, sofrerá alteração.

Atualmente de mão dupla, a rua Francisco Xavier Paes Barreto, localizada no trecho entre a avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante e a rua Maria Judite Lins, passará a ter sentido único, em direção à praia. A mudança, feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Smob), começará às 6h.



Com a mudança, os condutores que estiverem na avenida Gov. Carlos de Lima Cavalcante vindos da zona norte e desejarem acessar as ruas Francisco Xavier Paes Barreto, no trecho compreendido entre a Maria Judite Lins e a avenida Gov. Carlos de Lima Cavalcante, deverão:

- Seguir até a rua Prof. Marcolino Botelho;

- Girar à direita;

- Novamente à direita na rua Maria Judite Lins.





Já aqueles que estiverem na Gov. Carlos de Lima Cavalcante vindos da zona sul deverão:

- Acessar à direita na rua Eduardo de Morais;

- Depois à esquerda na rua Carmelita Muniz

- À esquerda na rua Prof. Marcolino Botelho

- Girar à direita na rua Maria Judite Lins.



Segundo a Smob, a alteração visa a facilitar o tráfego, melhorando a fluidez e o ordenamento da circulação, principalmente para o acesso dos moradores.



Com o sentido único, a prefeitura informou que serão recalculados os tempos semafóricos na região de influência direta da intervenção. Informou também que, durante os primeiros 15 dias da mudança, agentes e auxiliares de trânsito estarão ná área orientando e fiscalizando o entorno," além da fiscalização remota através de câmera de videomonitoramento para coibir as infrações de trânsito".

