Bairro do Recife Rua do Moeda virou polo do samba e do pagode nesse Sábado de Zé Pereira (18) Artistas como Belo Xis, Carla Rio e Adriana B se apresentaram

Carnaval do Recife tem frevo, maracatu, caboclinhos, ciranda... e samba! A noite desse Sábado de Zé Pereira (18) teve samba, pagode e muita animação no polo Samba da Moeda, no Bairro do Recife.

A noite começou começou com a apresentação da Escola de Samba Limonil, do bairro de Afogados, na Zona Oeste da cidade, e seguiu noite adentro, botando todo mundo pra sambar com os shows dos pernambucanos Maria Pagodinho; Mell Mocidade; Adriana B; Gerlane Gell; Paulo Perdigão; Xico de Assis; Carla Rio e Belo X.

