Mobilidade Rua Gomes Taborda, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, será interditada para obra no esgoto O trecho interditado fica entre a Rua Gregório Júnior e a Avenida General San Martin

A rua Gomes Taborda, também conhecida popularmente como rua da Lama, localizada no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, será interditada a partir desta terça-feira (11).

O trecho entre a rua Gregório Júnior e a avenida General San Martin será interditado a partir das 9h para uma obra de requalificação da rede de esgoto.

De acordo com a Secretaria de Saneamento do Recife (Sesan), o serviço deve se estender até a sexta-feira (14).

A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) preparou um esquema de mobilidade para o entorno.

Por isso, os condutores que quiserem acessar a avenida General San Martin deverão realizar o desvio através da rua Gregório Júnior, seguindo pela avenida Caxangá e assim chegar à General San Martin.

Esquema de trânsito montado pela CTTU para translado na Zona Oeste - CTTU

Para quem estiver seguindo pela rua Gomes Taborda, no sentido Centro, o desvio deverá ser feito na avenida General San Martin, seguindo pela rua Honório Correia, avenida. Caxangá, rua Fidélis Moliterno para, em seguida, retornar à rua Gomes Taborda.



Durante a obra, agentes e orientadores de trânsito estarão no local para disciplinar o trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h, no número 0800.081.1078.

SES CORDEIRO - As obras fazem parte do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro (SES Cordeiro), que estão recebendo investimentos da ordem de R$ 196 milhões, incluindo a implantação de 150 km de rede coletora e a construção de uma estação de tratamento e seis estações elevatórias.



O projeto beneficia mais de 70 mil pessoas moradoras nos bairros do Cordeiro, Iputinga, Engenho do Meio, Torrões, Prado, Torre, Bongi, Zumbi, Madalena e Cidade Universitária.

