A- A+

Recife Centro: Rua Mamede Simões ganha acesso exclusivo para pedestres em requalificação do Cais da Aurora Projeto da Prefeitura do Recife vai beneficiar área entre as pontes do Limoeiro e Princesa Isabel

O Cais da Aurora, no Centro do Recife, terá nova etapa das obras de requalificação executada pela prefeitura da capital pernambucana. A intervenção contemplará a pedestrianização da rua Mamede Simões em toda a sua extensão, da Rua da Saudade até a Rua da Aurora. A via vai ganhar áreas de convivência, bicicletários e paisagismo, fazendo a ligação entre o Parque 13 de Maio e o deck situado na Aurora.



O Setor A, entre o parque e a Rua da União, será compartilhado entre carro e pedestre, viabilizando uma área para carga e descarga para os moradores locais. Já o Setor B, entre a Rua da União e a Rua da Aurora, será permitido apenas para pedestres.

Fazem também parte dos investimentos em torno de R$ 19,7 milhões, obras na área entre as pontes do Limoeiro e Princesa Isabel, incluindo a requalificação das varandas 2, 5, 6 e 7 e a implantação de banheiros e brinquedos lúdicos nas varandas 3 e 4. O edital de licitação para as obras foi publicado, nesta quinta (28), no Diário Oficial do Município (DOM).

Entre as duas pontes, ainda vai ser implantada pista de cooper com aproximadamente 900m de extensão. A área beneficiada ganhará também novo mobiliário como divisor para o rio Capibaribe, incluindo banco linear em concreto e trechos em madeira para pontuar áreas de assento com encosto.



O projeto trata da requalificação dos espaços públicos existentes, com priorização da paisagem do rio Capibaribe, amplos passeios contínuos e acessíveis, nova iluminação, intensificação da sensação de segurança, ampliação e incentivo de usos diversos.

A varanda 2, que fica entre a Ponte do Limoeiro e a Rua Dois de Julho, será destinada à contemplação e à convivência, com uma grande massa verde para promover sombras e bom conforto térmico. O local ganhará deck voltado para o rio em frente à Rua Dois de Julho, área de convivência com mesa de jogos, requalificação da área para estacionamento com 17 vagas e ponto para futura implantação de restaurante na antiga sede da ABCP.

Requalificação Cais da Aurora. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Lazer e Esportes

Na varanda 5, que fica entre as ruas Capitão Lima e Mário Melo e já conta com pista de skate, Estação Boa Forma e pier flutuante, o foco será a prática esportiva e recreativa para todas as idades. A quadra poliesportiva será recuperada e haverá playground lúdico, com brinquedos acessíveis, com 1.016,00 m². O trecho ganhará área de convivência com mesas e bancos, quiosque com banheiros e requalificação da área para estacionamento, com 32 vagas.

Já a varanda 6, entre a Mário Melo e a Rua João Lira, será dedicada à Memória e à Cultura. No trecho, o Monumento Tortura Nunca Mais será requalificado com iluminação cênica; haverá área para feira itinerante e anfiteatro para pequenos eventos; Jardim Francês (Labirinto) com iluminação cênica e mirante elevado no centro; banco orgânico para leitura; quiosque com banheiros e área para piquenique com mesas e bancos; além de dois decks nas margens do rio.

Requalificação Cais da Aurora. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Por sua vez, a varanda 7, que fica entre a Rua João Lira e a Ponte Princesa Isabel, terá foco na contemplação. Serão implantados platô para área comercial; um quiosque com banheiros; fonte interativa em formato de túnel; bicicletário; e deck na altura da Rua Mamede Simões. Haverá também a requalificação da área para estacionamento, com 33 vagas, e do mastro de bandeiras com espelho d´água. A área já conta com o espaço “Aqui Nasce o Atlântico” e o monumento “Carne da Minha Perna”, que homenageia o Mangue Beat.



Nas varandas 3 e 4, já requalificadas, serão acrescidos novos equipamentos nos playgrounds existentes e módulos de banheiros masculino, feminino e acessível com fraldário.

Outras intervenções

Com isso, o total investido no Cais da Aurora nos últimos anos chega à casa dos R$ 26 milhões segundo a prefeitura. As obras das varandas 3 e 4 foram entregues em dezembro de 2022, num investimento de R$ 1,9 milhão.



O Cais também foi beneficiado recentemente com a requalificação dos passeios, duas novas pistas de skate, o Espaço Aqui Nasce o Atlântico, implantação de ciclovia e requalificação do pavimento. As obras da Varanda 1, correspondente ao Cais Sinhá Menezes, ao norte da Ponte do Limoeiro, serão licitadas numa próxima etapa, assim como a requalificação do píer existente na Varanda 5.

Veja também

Hamas Delegação do Hamas viajará ao Egito para falar sobre cessar-fogo