Rua Taylor Swift? Saiba por que endereço em Garanhuns, em Pernambuco, tem nome da cantora

A cantora americana Taylor Swift começa nesta sexta-feira (17), uma série de seis shows da turnê "The Eras Tour" no Brasil com três apresentações no Rio de Janeiro e outras três em São Paulo. E uma rua em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, chama atenção dos fãs da diva pop. É a Rua Taylor Swift, que aparece com esse nome em aplicativos de GPS.

"Minha cidade Garanhuns tem uma rua chamada Taylor Swift!! Eu tô amando!", postou uma usuária do X. "Simplesmente uma rua chamada 'rua Taylor Swift' em Garanhuns", disse outra.

Simplesmente uma rua chamada "rua taylor swift" em garanhuns pic.twitter.com/Ng796lz1xq — bell | rep stan (@bellatsw1fts) November 15, 2023

No Google Maps, é possível ver que a Rua Taylor Swift fica paralela à BR-424, no bairro de Magano. A via não é asfaltada e fica numa área em que as ruas vizinhas têm nomes de flores, como Margaridas e Hortências.

A Folha de Pernambuco questionou à Prefeitura de Garanhuns se, de fato, a rua "homenageia" a intérprete de "I Knew You Were Trouble", "We Are Never Getting Back Togheter" e Mine".

Rua Taylor Swift: endereço com nome da cantora chama atenção de fãs (Foto: Reprodução/Google Maps/Maxar)

A gestão municipal disse que a rua, na verdade, se chama Rua dos Crisântemos.

Segundo a prefeitura, algum usuário pode ter cadastrado a rua com o nome da cantora nos serviços de GPS. Esse tipo de cadastro é recorrente em plataformas de geolocalização.

Taylor no Brasil

Taylor Swift se apresenta em 17, 18 e 19 de novembro, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e em 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Mais de 300 mil ingressos foram vendidos para as seis apresentações no Brasil.

