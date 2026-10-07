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MUNDO Rubio afirma que Irã "perdeu o controle" de Ormuz Rubio também afirmou que as sanções "devastadoras" implementadas pelos Estados Unidos afetam duramente a economia iraniana e que "a situação se tornará catastrófica"

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (7) que o Irã "perdeu o controle total" do Estreito de Ormuz, por onde, segundo ele, circula quase tanto petróleo quanto antes da guerra regional.

Desde a eclosão do conflito, no final de fevereiro, a República Islâmica respondeu aos ataques israelenses e americanos com um bloqueio dessa via fundamental para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

No entanto, durante uma visita a Atenas, o secretário de Estado garantiu que o trânsito de petróleo pelo estreito voltou quase à normalidade.

"Agora circula quase tanto petróleo quanto antes do início deste conflito. Portanto, eles perderam o controle total do estreito", declarou Rubio durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo grego, Yorgos Gerapetritis.

Os iranianos "são muito menos poderosos no plano militar", insistiu.

Rubio também afirmou que as sanções "devastadoras" implementadas pelos Estados Unidos afetam duramente a economia iraniana e que "a situação se tornará catastrófica".

A disputa entre Estados Unidos e Irã pelo controle do Estreito de Ormuz é um dos pontos críticos deste conflito que abala os mercados mundiais e alimenta a inflação, especialmente devido ao encarecimento dos hidrocarbonetos.

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