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ESTADOS UNIDOS Rubio afirma que não há sinais de vínculos entre falhas tecnológicas nos EUA Secretário fez uma pausa em sua agenda diplomática na Ásia para tentar reduzir a preocupação dos americanos com a suspensão de voos recente e as interrupções em serviços bancários e de comunicações

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (18) que autoridades americanas não encontraram "nenhuma evidência" de que as interrupções recentes de plataformas tecnológicas estejam relacionadas entre si ou sejam obra de "atores mal-intencionados".

Rubio fez uma pausa em sua agenda diplomática na Ásia para tentar reduzir a preocupação dos americanos com a suspensão de voos recente e as interrupções em serviços bancários e de comunicações.

Na terça-feira, uma rede de segurança que a Agência de Segurança Nacional (NSA) utiliza para suas comunicações internas saiu do ar, reconheceu a agência.

"A primeira coisa que quero deixar muito claro é que não temos absolutamente nenhuma evidência. Não temos indícios nem qualquer motivo para acreditar que algum desses incidentes esteja relacionado com os demais", afirmou Rubio em Manila, durante uma viagem com o presidente americano.

"Nem motivo para acreditar que qualquer um desses casos isolados ou individuais tenha algo a ver com atores mal-intencionados, hackers, criminosos ou outro Estado", acrescentou o secretário.

À medida que a tecnologia se torna mais onipresente, aumenta o risco de incidentes cibernéticos, segundo Rubio.

"Houve uma época em que as pessoas costumavam entrar fisicamente nos bancos com máscaras e armas para roubá-los. Agora podem fazer isso atrás da tela de um computador do outro lado do mundo, e todas as principais economias do mundo enfrentam o mesmo desafio", acrescentou.

A NSA reconheceu a falha que tirou do ar sua rede ultrassecreta de comunicações.

Segundo a agência, a falha – que chamou de "degradação temporária" – ocorreu durante tarefas de rotina de manutenção programada.

A NSA, no entanto, garantiu que suas capacidades continuam operacionais e que sua "capacidade de defender a segurança nacional prossegue".

A NSA, que faz parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é responsável pela vigilância global, pela coleta e processamento de informações para operações de inteligência e contrainteligência.

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