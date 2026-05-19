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SURTO DE EBOLA NA ÁFRICA Rubio afirma que OMS reagiu 'um pouco tarde' ao surto de ebola Os Estados Unidos alertaram seus cidadãos para que evitem viajar para a região afetada

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (19) que a Organização Mundial da Saúde (OMS), agência da ONU da qual Donald Trump retirou os EUA, demorou a identificar um surto mortal de ebola na África.

A agência de saúde da ONU declarou o ressurgimento da febre hemorrágica altamente contagiosa como uma emergência de saúde pública global e convocou uma reunião urgente sobre a crise.

"Obviamente, essa situação será gerenciada pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) e pela OMS, que infelizmente reagiu um pouco tarde", disse Rubio.

O secretário de Estado declarou que os Estados Unidos, que destinaram cerca de 13 milhões de dólares (65,4 milhões de reais) em ajuda após cortes drásticos no ano passado, esperam abrir cerca de 50 clínicas para tratar o ebola na República Democrática do Congo.

"É um pouco difícil chegar lá porque fica numa área rural... e num local de difícil acesso, num país devastado pela guerra", disse Rubio.

Os Estados Unidos alertaram seus cidadãos para que evitem viajar para a região afetada.

Em uma de suas primeiras decisões ao retornar à presidência no ano passado, Trump iniciou a retirada dos EUA da OMS, que ele criticou duramente por sua resposta à covid-19.

Não existe vacina ou tratamento terapêutico para a cepa Bundibugyo do vírus ebola, responsável pelo surto declarado no final da semana passada.

O ebola matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.

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