conflito

Rubio afirma que Venezuela está cooperando após apreensão de petroleiro no Caribe

As forças americanas apreenderam o petroleiro, assim como outra embarcação vazia pouco antes, no Atlântico

O secretário de Estado dos EUA, Marco RubioO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

A Venezuela solicitou que o petróleo apreendido nesta quarta-feira (7) de um navio no Caribe seja incluído nas negociações com os Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

As forças americanas apreenderam o petroleiro, que transportava petróleo sancionado, assim como outra embarcação vazia pouco antes, no Atlântico.

Caracas "quer que o petróleo apreendido faça parte do acordo" para que Washington controle a venda de petróleo venezuelano, disse Rubio a jornalistas após uma audiência no Congresso.

