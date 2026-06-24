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Mundo Rubio anuncia reunião técnica entre EUA e Irã em 29 ou 30 de junho na Suíça "O grupo técnico retornará, acredito, no dia 29 ou 30... acho que eles voltarão para a Suíça, se não me engano", disse

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (24) que as negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio serão retomadas em 29 ou 30 de junho na Suíça.

"O grupo técnico retornará, acredito, no dia 29 ou 30... acho que eles voltarão para a Suíça, se não me engano", disse Rubio.



Em visita ao Kuwait após a assinatura do memorando de entendimento com Teerã, Rubio enfatizou que as negociações técnicas ocorrerão no nível de funcionários especialistas e que inspeções nucleares no país persa serão feitas "em breve". "Eles concordaram com isso. Espero que Irã cumpra o que prometeu, se não, o presidente Trump tem outras opções, como sanções e outras coisas", enfatizou.

Perguntando sobre o conflito entre Israel e o Hezbollah, o secretário respondeu que os EUA querem um Líbano sob o controle do governo legítimo e a paz permanente para a região.

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