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ESTADOS UNIDOS

Rubio cita conversas entre EUA e Irã, mas evita dizer quando acordo pode ser alcançado

"Um acordo com o Irã pode acontecer hoje, amanhã ou na próxima semana", afirmou

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Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco RubioSecretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, evitou dizer quando um entendimento com o Irã pode ser alcançado, mas afirmou que conversas entre Washington e Teerã estão em andamento, em testemunho no Senado americano nesta terça-feira, 2.

"Um acordo com o Irã pode acontecer hoje, amanhã ou na próxima semana. Existe a possibilidade de o Irã ter concordado em negociar aspectos do programa nuclear que anteriormente se recusava a mencionar nas discussões", disse.

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Segundo Rubio, o país persa ainda possui "muitos drones", mas alegou que o que chamou de "escudo convencional" iraniano foi "substancialmente erodido". Em relação a outros países em guerra, ele destacou que os EUA querem acabar "em breve" com as isenções das sanções ao petróleo da Rússia.

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