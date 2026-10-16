Rubio conversa por telefone com Milei sobre comércio bilateral, investimentos e segurança
Os dois líderes reafirmaram a força da parceria entre Washington e Buenos Aires e discutiram oportunidades para aprofundar o comércio bilateral
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou nesta sexta-feira (16) com o presidente argentino, Javier Milei. Os dois líderes reafirmaram a força da parceria entre Washington e Buenos Aires e discutiram oportunidades para aprofundar o comércio bilateral, expandir investimentos transparentes e promover a prosperidade e a segurança compartilhadas em nosso hemisfério, disse o Departamento de Estado dos EUA.
"O secretário e o presidente Milei reafirmaram seu compromisso de continuar trabalhando juntos para entregar resultados concretos que beneficiem tanto o povo americano quanto o argentino", acrescentou a nota.
Leia também
• Durigan: Uso de projeto de Milei para Argentina por equipe econômica de Flávio não está claro
• Vice-campeã da Copa do Mundo, Argentina enfrentará Uruguai e Costa Rica na Data-Fifa de novembro
• Manifestação de universitários termina em confronto com a polícia na Argentina
O assessor presidencial Santiago Caputo republicou o comunicado em sua conta no X junto com as bandeiras de ambos os países, citando que "tudo marcha de acordo com o plano".