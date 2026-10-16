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Leia o Jornalsexta16/10/2026
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Internacional

Rubio conversa por telefone com Milei sobre comércio bilateral, investimentos e segurança

Os dois líderes reafirmaram a força da parceria entre Washington e Buenos Aires e discutiram oportunidades para aprofundar o comércio bilateral

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O secretário de Estado americano, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio - Foto: Yuki Iwamura/Pool/AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou nesta sexta-feira (16) com o presidente argentino, Javier Milei. Os dois líderes reafirmaram a força da parceria entre Washington e Buenos Aires e discutiram oportunidades para aprofundar o comércio bilateral, expandir investimentos transparentes e promover a prosperidade e a segurança compartilhadas em nosso hemisfério, disse o Departamento de Estado dos EUA.

"O secretário e o presidente Milei reafirmaram seu compromisso de continuar trabalhando juntos para entregar resultados concretos que beneficiem tanto o povo americano quanto o argentino", acrescentou a nota.

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O assessor presidencial Santiago Caputo republicou o comunicado em sua conta no X junto com as bandeiras de ambos os países, citando que "tudo marcha de acordo com o plano".

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