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DIPLOMACIA

Rubio convida primeiro-ministro da Índia para a Casa Branca

Convite foi feito após o secretário de Estado ter se reunido com Modi em Nova Délhi durante sua primeira visita à Índia

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Rubio convida primeiro-ministro da Índia para a Casa BrancaRubio convida primeiro-ministro da Índia para a Casa Branca - Foto: Casa Branca / Shealah Craighead

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, convidou o primeiro-ministro Narendra Modi para visitar a Casa Branca em um "futuro próximo", afirmou neste sábado o embaixador americano na Índia, Sergio Gor.

"O secretário Marco Rubio estendeu um convite, em nome do presidente Donald Trump, para que o primeiro-ministro Modi visite a Casa Branca em um futuro próximo!", disse Gor em uma publicação nas redes sociais, após Rubio ter se reunido com Modi em Nova Délhi durante sua primeira visita à Índia.

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