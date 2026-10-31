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INTERNACIONAL Rubio defende segurança em Ormuz e Babelmandêbe no encerramento do G20 Rubio destacou que rotas comerciais críticas precisam permanecer abertas ao comércio global

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, na rede social X ter deixado claro aos parceiros do G20, durante a reunião de encerramento dos ministros das Relações Exteriores, que a segurança das cadeias de suprimento é essencial para o crescimento econômico.

Rubio destacou que rotas comerciais críticas, como o Estreito de Ormuz e o Estreito de Babelmandêbe, precisam permanecer seguras e abertas ao comércio global.

Segundo o chefe da diplomacia americana, as nações do grupo também devem continuar fortalecendo e expandindo as cadeias de suprimento de minerais críticos para proteger o futuro econômico global.

A declaração marca o encerramento do encontro de chanceleres do G20 em Atlanta, no qual os EUA buscaram pautar temas de infraestrutura e rotas marítimas diante de divergências geopolíticas entre os integrantes do bloco.

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