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Internacional Rubio destaca avanços na aliança Quad e agenda econômica após impasse no G20 Declaração ocorreu após o encerramento do encontro de dois dias dos diplomatas das 20 maiores economias do mundo sem a consolidação de um consenso

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, na rede social X, ter recebido os parceiros do Grupo dos 20 (G20) para um jantar após as discussões em Atlanta (EUA) voltadas a "uma agenda econômica e de segurança orientada para resultados".

Welcomed our G20 partners at the Georgia Aquarium after a productive first day of discussions on advancing a results-driven economic and security agenda. https://t.co/ysEzpAicLk — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 31, 2026

Rubio também destacou reuniões com os representantes da aliança Quad (Austrália, Índia e Japão), citando avanços na construção de cadeias de suprimento confiáveis, no suporte a tecnologias de próxima geração, na cooperação marítima e na segurança de minerais críticos no Indo-Pacífico.

A declaração ocorreu após o encerramento do encontro de dois dias dos diplomatas das 20 maiores economias do mundo sem a consolidação de um consenso. Em virtude de divergências - em especial sobre as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Estados Unidos, Israel e Irã, além de disputas comerciais -, o grupo não emitirá um comunicado conjunto. A reunião será encerrada com a divulgação de uma declaração da presidência elaborada por Rubio

O encontro em Atlanta também registrou tensões diplomáticas adicionais, como o cancelamento da tradicional foto oficial após diplomatas europeus exigirem a inclusão do chanceler russo, Sergey Lavrov, sob ameaça de boicote. O diplomata americano deve liderar os trabalhos de transição até a cúpula de líderes do G20, agendada para o próximo mês na Flórida, sob a presidência de Donald Trump.

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