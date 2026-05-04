A- A+

EUA Rubio discutirá no Vaticano a situação no Oriente Médio e na América Latina Em um breve comunicado, o Departamento de Estado confirmou que o secretário americano estará em Roma entre quarta e sexta-feira

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitará o Vaticano esta semana para discutir a situação no Oriente Médio e na América Latina, anunciou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (4).

O Vaticano anunciou anteriormente que Rubio se reuniria em particular com o papa na quinta-feira, e uma fonte italiana disse à AFP que ele também se reuniria com autoridades italianas e que solicitaria uma reunião com a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Em um breve comunicado, o Departamento de Estado confirmou que Rubio estará em Roma entre quarta e sexta-feira.

“O secretário Rubio se reunirá com os líderes da Santa Sé para discutir a situação no Oriente Médio e os interesses mútuos no Hemisfério Ocidental (América Latina)”, disse o Departamento de Estado.

“As reuniões com os seus homólogos italianos concentram-se em interesses de segurança partilhados e alinhamento estratégico”, acrescentou o comunicado.

A visita de Rubio, um católico devoto que frequenta a missa regularmente, ocorre após Trump criticar o papa Leão XIV, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos.

Trump chamou o papai, que pediu paz no Oriente Médio, de “fraco no combate ao crime e péssimo em política externa”.

O papa também se manifestou contra a ampla repressão à imigração promovida por Trump.

O Vaticano desempenha há muito tempo um papel diplomático ativo em Cuba, onde Rubio, um cubano-americano, liderou os esforços do governo Trump para aumentar a pressão sobre o governo comunista.

Mesmo antes dos ataques de Trump ao papa, pesquisas realizadas em março e abril já mostravam uma crescente desaprovação a Trump entre os católicos americanos.

Veja também