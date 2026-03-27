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ESTADOS UNIDOS Rubio diz em reunião do G7 que Trump quer acordo rápido para guerra Rússia-Ucrânia Rubio tenta reforçar a estratégia americana diante de aliados europeus céticos tanto sobre a condução da guerra com o Irã quanto sobre o nível de compromisso de Washington com a Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira (27) que o governo Donald Trump segue comprometido com uma solução diplomática para a guerra entre Rússia e Ucrânia, em meio a tensões com aliados do G7. "Hoje, no G7, reiterei que o presidente Trump está comprometido em alcançar um cessar-fogo e um acordo negociado para a guerra entre Rússia e Ucrânia o mais rápido possível", escreveu no X.

A declaração foi feita durante reunião de ministros de Relações Internacionais do G7 na França, que ocorre em um ambiente de divisões entre os países, sobretudo em relação à guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O encontro acontece em meio à quarta semana do conflito no Oriente Médio, que tem pressionado os mercados de petróleo e ampliado incertezas geopolíticas.





Rubio tenta reforçar a estratégia americana diante de aliados europeus céticos tanto sobre a condução da guerra com o Irã quanto sobre o nível de compromisso de Washington com a Ucrânia. Antes da reunião, ele minimizou o desconforto entre os parceiros: "Não estou lá para fazê-los felizes", disse, acrescentando que seu foco é atender aos interesses dos Estados Unidos.

Autoridades europeias defenderam uma saída diplomática para os conflitos. A ministra das Forças Armadas da França, Catherine Vautrin, afirmou que a guerra no Oriente Médio "não é nossa" e destacou que a única forma de garantir a paz é por meio da diplomacia. Já a chanceler britânica, Yvette Cooper, reconheceu diferenças com os EUA e reiterou apoio a uma abordagem negociada

As divergências foram ampliadas por críticas recentes de Trump à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a aliados, acusados de não contribuírem suficientemente com operações militares e de segurança, incluindo a proteção do Estreito de Ormuz.

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