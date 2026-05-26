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DIPLOMACIA

Rubio diz que acordo com Irã nos próximos dias ainda é possível

Novos ataques americanos lançam dúvidas sobre o frágil cessar-fogo

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O secretário de Estado dos EUA, Marco RubioO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: STEFANO RELLANDINI / PISCINA / AFP

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta terça-feira (26) que um acordo com o Irã ainda era possível, apesar de novos ataques americanos lançarem dúvidas sobre o frágil cessar-fogo.

“Houve algumas conversas no Catar hoje, então vamos ver se conseguimos avançar. Há muita discussão de um lado para o outro sobre a redação específica do documento inicial, então vai levar alguns dias”, disse Rubio em Jaipur, durante uma visita oficial à Índia.

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“O presidente Donald Trump expressou seu desejo de conseguir. Ele ou vai fazer um bom acordo ou não vai ter acordo”, declarou o secretário.

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