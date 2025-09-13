Conflito
Rubio diz que ataque ao Catar 'não vai mudar' o apoio dos EUA a Israel
"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (C), ao lado do presidente Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca - Foto: Andrew Cabellero-Reynolds / AFP
Os Estados Unidos não aprovaram os bombardeios de Israel contra o Hamas no Catar, mas o ataque não mudará o status de aliado de Washington, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, neste sábado (13), antes de viajar para esta região.
Leia também
• Trump vai se reunir com primeiro-ministro do Catar após ataque de Israel
• Israel afirma que resolução da ONU é 'vergonhosa'
• Rubio viajará a Israel no fim de semana para reforçar apoio dos EUA
"Obviamente, nós não gostamos disso, o presidente [americano, Donald Trump] também não gostou", declarou Rubio aos jornalistas pouco antes de decolar de Washington para encontrar autoridades em Israel.
"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou.