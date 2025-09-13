S�b, 13 de Setembro

Conflito

Rubio diz que ataque ao Catar 'não vai mudar' o apoio dos EUA a Israel

"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (C), ao lado do presidente Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa BrancaO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (C), ao lado do presidente Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca - Foto: Andrew Cabellero-Reynolds / AFP

Os Estados Unidos não aprovaram os bombardeios de Israel contra o Hamas no Catar, mas o ataque não mudará o status de aliado de Washington, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, neste sábado (13), antes de viajar para esta região.
 

"Obviamente, nós não gostamos disso, o presidente [americano, Donald Trump] também não gostou", declarou Rubio aos jornalistas pouco antes de decolar de Washington para encontrar autoridades em Israel.

"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou.

