Rubio diz que EUA ainda não receberam resposta sobre proposta para Irã
Secretário de Estado dos EUA destacou que os EUA receberam a notícia de que o Irã está tentando criar uma agência para controlar o tráfego no Estreito de Ormuz
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington ainda não recebeu uma resposta do Irã sobre a proposta norte-americana para encerrar as hostilidades no Oriente Médio, mas projetou que o retorno do país persa pode acontecer ainda nesta sexta-feira (8), em comentários para jornalistas.
"Podemos saber algo hoje. Estamos aguardando uma resposta deles e veremos o que ela implica. A esperança é que seja algo que nos permita avançar seriamente para as negociações", disse ele, ao ressaltar que Teerã não pode ter armas nucleares - um dos principais pontos de desacordo entre as partes.
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Rubio destacou que os EUA receberam a notícia de que o Irã está tentando criar uma agência para controlar o tráfego no Estreito de Ormuz, e alertou que isso "pode ser um problema" e "inaceitável".
Para o secretário, o controle iraniano em águas internacionais é ilegal.
Ainda sobre o conflito, ele considerou que os ataques trocados na noite de ontem foram "independentes" à Operação Fúria Épica, que marcou o início da guerra entre os países. O comentário acontece sob dúvidas do cessar-fogo.