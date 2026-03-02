Rubio diz que EUA não 'atacaria deliberadamente' uma escola após bombardeio denunciado pelo Irã

A- A+

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse nesta segunda-feira (2) que os Estados Unidos não atacariam "deliberadamente" uma escola, depois que o Irã denunciou a morte de 168 pessoas em um suposto ataque dos Estados Unidos e de Israel contra um centro educacional no sul do país.

"Os Estados Unidos não atacariam deliberadamente uma escola. Nossos alvos são os mísseis, tanto a capacidade de fabricá-los quanto a de lançá-los", disse Rubio aos jornalistas, acrescentando que o Pentágono está investigando o incidente.

