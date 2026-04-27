Rubio diz que EUA não permitirão que Irã controle tráfego no Estreito de Ormuz
Em entrevista à Fox News, Rubio disse que "não se pode normalizar" um sistema em que Teerã decida "quem pode usar uma via navegável internacional e quanto deve pagar para usá-la"
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, 27, que Washington não permitirá que o Irã controle o Estreito de Ormuz, rota por onde passava cerca de 20% da oferta global de petróleo antes do início da guerra na região.
Em entrevista à Fox News, Rubio disse que "não se pode normalizar" um sistema em que Teerã decida "quem pode usar uma via navegável internacional e quanto deve pagar para usá-la". A declaração reforça a preocupação do mercado com eventuais interrupções no fluxo de petróleo pelo corredor estratégico.
Apesar do tom duro, Rubio afirmou acreditar que o Irã está "sério" em tentar fechar um acordo com os EUA. Segundo ele, o país busca "sair da confusão em que se meteu", em meio ao agravamento da inflação, seca persistente, dificuldades fiscais e sanções econômicas severas.
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Rubio avaliou, porém, que divisões internas na liderança iraniana têm dificultado um entendimento. "Eles estão profundamente fragmentados internamente", disse. Segundo o secretário, há alas mais pragmáticas, preocupadas em administrar o país e a economia, e grupos "completamente motivados pela teologia".